L’alcol fa parte della nostra tradizione e il digestivo a fine pasto è spesso un qualcosa a cui non si rinuncia con leggerezza. Ci sono persone affezionate ad uno specifico digestivo, altre invece che amano sperimentare gusti e sapori nuovi ogni volta. Per questi ultimi e per tutti gli amanti del fai da te, che c’è di meglio di preparare un delizioso liquore originale e squisito?

Stiamo parlando del liquore alle mandorle, delizioso da gustare freddo o per preparare dolci aromatizzati alle mandorle. Continuando a leggere vedremo come preparare questo liquore.

Delizioso e originale è questo il liquore perfetto per l’autunno che in pochi conoscono

Avere in casa una piccola collezione di liquori originali e fatti a mano può essere fonte di soddisfazioni, e può sorprendere positivamente gli ospiti. Se poi si ama particolarmente la frutta secca, ecco come preparare il liquore alle mandorle.

Ingredienti:

300 gr mandorle pelate;

500 ml alcol puro;

750 ml acqua;

450 gr zucchero.

Procedimento:

iniziamo tritando le mandorle ed unendole all’alcol in un barattolo in vetro, dove macereranno per circa un mese al fresco e al buio. Trascorsi i giorni necessari, prepariamo lo sciroppo con acqua e zucchero, mettendo l’acqua e lo zucchero a scaldare sul fuoco. Quando lo sciroppo inizia a bollire, attendiamo che il liquido diventi limpido e poi spegniamo, lasciando intiepidire.

Ora, uniamo le mandorle e l’alcol con lo sciroppo e mescoliamo. Infine, filtriamo il liquore e travasiamolo in bottiglie di vetro.

Il liquore è quasi pronto per essere gustato, ma si consiglia di lasciarlo riposare al fresco e al buio per un mesetto prima di berlo.

Crema di liquore alle mandorle

Abbiamo visto come preparare questo liquore delizioso e originale, il liquore perfetto per l’autunno che in pochi conoscono ed è anche semplice. In alternativa è possibile preparare della crema alcolica alle mandorle seguendo una ricetta molto simile. In questo caso, serviranno:

300 gr di mandorle pelate;

1 l di latte intero;

0,5 l di panna fresca;

300 gr di zucchero;

500 ml di alcol puro.

Procedimento:

dopo aver tritato le mandorle, uniamole a zucchero, panna e latte in un pentolino e portiamo il tutto a ebollizione, sempre mescolando. Dopo circa un minuto, spegniamo il fuoco ed uniamo l’alcol, poi mescoliamo per amalgamare bene gli ingredienti. Infine, lasciamo raffreddare la crema e dopo averlo fatto riposare per almeno 12 ore, filtriamo e trasferiamo il tutto in bottiglie di vetro. Ora, la crema di liquore alle mandorle è pronta per essere gustata, fredda.

