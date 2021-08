Le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli per moltissimi di noi ed è arrivato già il momento di pensare a come affrontare l’autunno. È questo il periodo in cui iniziamo a farci le prime domande. Sarò fortunato a settembre? Riuscirò a trovare lavoro? Arriverà l’amore della mia vita? La risposta a questi quesiti potrebbe arrivare dalle stelle. Soprattutto sul versante delle relazioni sentimentali. E per questi 5 fortunatissimi segni zodiacali settembre sarà il mese dell’amore. Scopriamo quali sono e le importanti novità in arrivo.

Per questi 5 fortunatissimi segni zodiacali settembre sarà il mese dell’amore

Grandi novità in casa Ariete sul versante dei rapporti amorosi. I nati sotto questo segno vivranno un mese all’insegna del romanticismo e della riscoperta con il proprio partner. E sarà solo l’inizio di una lunga fase di felicità. Per i single settembre potrebbe essere il mese della svolta e potrebbe portare una storia d’amore davvero importante.

Ottime notizie anche per gli Scorpione. In particolare per chi non ha una relazione stabile. Il prossimo mese potrebbe arrivare una persona davvero importante che regalerà quella tranquillità mancata nell’ultimo periodo. Si prospettano rapporti importanti e duraturi. Per le coppie settembre sarà all’insegna dell’equilibrio e della serenità. Attenzione alla nostalgia. Qualcuno dal passato potrebbe fare la sua ricomparsa dando origine a piccole crisi temporanee.

Settembre sarà un mese impegnativo per i Vergine ma regalerà enormi soddisfazioni. Chi non ha una relazione stabile sembrerà molto attraente per l’altro sesso ma dovrà lavorare per accettare i difetti del partner. Se ci riuscirà potrebbero nascere storie durature. Chi è già in coppia riscoprirà l’attrazione fisica e mentale per la persona amata. Particolarmente consigliata una partenza nella terza settimana del mese.

Grandi novità per Bilancia e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia avranno un nemico a settembre: la monotonia. Per questo il mese è particolarmente indicato per fare nuove esperienze. Se viviamo in un rapporto duraturo è arrivato il momento di percorrere strade inesplorate e magari organizzare un viaggio. Se siamo single cerchiamo solo persone davvero interessanti e in grado di stimolarci a livello fisico e mentale. Il 22 il Sole entrerà nel nostro segno e ci farà risplendere come non mai.

I Sagittario stanno vivendo un momento molto tranquillo ma gli sconvolgimenti, positivi, sono dietro l’angolo. Verso la fine del mese si attende un incontro importante che spazzerà via tutte le storie complicate e senza sbocco arrivate nel periodo precedente. È il momento ideale per ripartire da zero senza voltarsi mai indietro.

Approfondimento

“Ecco i 4 fortunati segni zodiacali che passeranno un Ferragosto davvero indimenticabile”