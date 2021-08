É possibile mettere insieme un gusto unico e degli alimenti dalle incredibili proprietà nutrizionali? La risposta è si. Basta avere la ricetta giusta. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che bastano “2 zucchine e un etto di salmone per preparare il piatto più leggero dell’estate”.

Oggi noi di Proiezionidiborsa presenteremo un altro piatto incredibile a base di melagrana. Quindi, facciamo il pieno di benessere e antiossidanti con questo gustoso e particolarissimo cous cous. Inoltre, è anche facile da cucinare e perfetto da portare in spiaggia al posto della classica insalata estiva.

Facciamo il pieno di benessere e antiossidanti con questo gustoso e particolarissimo cous cous

Per 4 porzioni di cous cous alla melagrana e noci ci serviranno:

3 etti di cous cous (possiamo scegliere tra farro, miglio e mais);

2 melagrane;

10-12 noci;

1 peperone;

olio d’oliva e sale per condire.

La melagrana è forse il frutto con le migliori proprietà antiossidanti presenti in Natura. È ricchissima di fenoli e di Vitamine del gruppo A e K, composti fondamentali per contrastare i radicali liberi. Le noci sono particolarmente ricche di omega 3 e contengono magnesio e potassio. I due minerali più importanti per il funzionamento del cervello.

I cereali del cous cous, infine, garantiscono il giusto apporto di fibre necessarie a regolare la funzionalità intestinale.

La preparazione

Oltre a essere un piatto dalle fenomenali proprietà benefiche, il cous cous alla melagrana è anche facilissimo da preparare.

Prendiamo la nostra base di cereali e mettiamola in acqua per qualche minuto. Così sarà più facile da lavorare. Non appena si ammorbidisce spostiamolo in una ciotola di vetro, regoliamo il sapore con olio e sale e ricopriamo il tutto con acqua bollente. Facciamo riposare per una ventina di minuti coperto con un foglio di pellicola.

Mentre aspettiamo togliamo i chicchi dalle melagrane e tritiamo le noci. Le metteremo in un recipiente insieme al peperone lavato, pulito e tagliato a cubetti.

Quando il cous cous ha assorbito tutta l’acqua tiriamolo fuori e sgraniamolo bene. Siamo pronti per condire. Mischiamo tutti gli ingredienti, amalgamiamo con un filo d’olio e regoliamo di sale. È il momento di andare in tavola e di stupire la platea.

Se siamo particolarmente fantasiosi possiamo anche provare la variante con la cannella al posto delle noci o aggiungere il pepe nero e altre spezie.

