Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza riguardo ai rischi che corriamo nei confronti del nostro Pianeta. Di certo ancora tanto lavoro c’è da fare, ma rispetto a qualche anno fa non possiamo dire che alcuni risultati non siano stati raggiunti. In primis in relazione all’utilizzo sfrenato di strumenti usa e getta, come, ad esempio, bicchieri e piatti di plastica. I quali, sebbene siano ancora presenti in grandi quantità, in molte occasioni sono stati rimpiazzati da oggetti in metallo e alluminio. Un esempio lampante lo abbiamo se pensiamo alla borraccia, gadget ormai diffusissimo.

Una grande comodità

Che sia per la palestra, per l’ufficio o per la scuola, la borraccia rappresenta un oggetto di grandissima comodità. Effettivamente, oltre all’aiuto che diamo alla Terra sotto il punto di vista ecologico, bere dalla borraccia nasconde anche altri vantaggi. Come, ad esempio, la comodità di non dover comprare ogni volta un nuova bottiglietta ad essere sicuri di essere i soli ad utilizzarla. Per sfruttare questo strumento al meglio dobbiamo, però, fare molta attenzione alla manutenzione e alla pulizia. La borraccia in alluminio tende, infatti, a sporcarsi molto velocemente e a riempirsi di batteri. Con conseguenze che potrebbero risultare spiacevoli.

Il trucco efficace per pulire scrupolosamente la borraccia in alluminio senza lasciare residui

Se non pulita attentamente, infatti, la borraccia può velocemente trasformarsi in un covo di germi. Non a caso avevamo già in passato messo in guardia i nostri Lettori a riguardo. Suggerendo di fare attenzione a questo oggetto che ormai hanno tutti perché è uno dei più sporchi. Bene, proprio per questo, oggi sveleremo un metodo per pulirla che, oltre ad essere estremamente utile, si rivela anche molto veloce da mettere in pratica. Ecco infatti il trucco efficace per pulire scrupolosamente la borraccia in alluminio senza lasciare residui.

La tecnica a cui ci riferiamo prevede l’utilizzo di una saponetta di sapone giallo. Difatti, basterà semplicemente portare dell’acqua ad ebollizione e versare all’interno della pentola la saponetta, precedente spezzata in più parti. A quel punto dovremo spegnere il fuoco, attendere che il composto si freddi e versarlo all’interno della borraccia. Chiudere il tappo e agitare vivacemente per poi sciacquarla abbondantemente.

Ed ecco che, in pochi minuti e con l’utilizzo di un solo ingrediente, ci saremo assicurati di aver pulito per bene questo strumento. Potremo così utilizzarlo e sfruttarlo con massima serenità.