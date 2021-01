Tutti i cibi in scatola sono una delle più grandi comodità di oggi. Tutti, poi, riportano sulla confezione data di scadenza e i giorni previsti per il consumo dopo l’apertura. Nonostante ciò non sempre questo è garanzia di sicurezza.

Esistono dei cibi inscatolati che possono subire trasformazioni biologiche durante e dopo l’apertura. Uno di questi prodotti, molto amato perché gustoso e subito pronto da mangiare, è il tonno.

Sebbene esistano scatolette di varia misura, può capitare di non finire l’intero contenuto. Allora è necessario mantenerlo affinché non si guasti. Viene chiaramente da chiedersi, per quanto tempo e come conservare perfettamente il tonno in scatola aperto?

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Come conservarlo

Dopo l’apertura della scatoletta di tonno, a definire per quanti giorni sarà buono da consumare è la conservazione. Sia se il tonno è sott’olio, sia che sia stato conservato al naturale, il metodo più veloce è di riporlo coperto in frigorifero. Infatti, se rimane troppo tempo a temperatura ambiente si rischia la produzione di istamina, causa frequente di reazioni allergiche.

Dato che il materiale di cui è composta la scatoletta è alluminio, è preferibile trasferire il contenuto in un contenitore a chiusura ermetica e di vetro. È bene sempre osservare le date di scadenza. Però considerando che, se il prodotto è chiuso in genere si può consumare il prodotto anche qualche giorno dopo la data di scadenza riportata. Se invece la confezione è stata aperta è bene sempre valutare.

Quindi, dopo aver conservato il tonno sott’olio in un contenitore di vetro a chiusura ermetica questo può durare per circa 4 giorni. Se è necessario si può aggiungere dell’altro olio di oliva che lo ricopra del tutto. Se invece si tratta di tonno al naturale, bisognerà consumarlo entro tre giorni massimo.

Per quanto tempo e come conservare perfettamente il tonno in scatola aperto

Quando si tratta di grandi quantità di tonno (magari si è aperto una scatola molto grande) c’è un’altra tecnica di conservazione utile: il congelamento. Addirittura in questo caso la data entro la quale si può consumare si protrae di due mesi. Una volta scongelato, però, deve essere subito utilizzato. La raccomandazione è di non attendere nemmeno il giorno seguente.