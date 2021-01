Ogni superficie può essere costituita di vari materiali. Per ogni materiale esistono tecniche più o meno adatte ed efficaci a pulirli. Nello specifico, il marmo è un materiale spesso usato per fare i bagni o le cucine. Anche per ripiani o tavoli, il marmo viene di frequente impiegato per la sua duttilità ma specialmente per l’eleganza. Si passa il tempo a cercare di preservarlo da macchie, unto, aloni, graffi. Non è un caso che il mercato sia pieno di prodotti specifici (e costosi) per il marmo.

In realtà questo materiale per essere pulito non ha bisogno che di pochi prodotti e del tutto naturali. Si otterrà con poco sforzo un marmo scintillante, deterso, privo di aloni come nuovo.

Ecco come ottenere un marmo più pulito e scintillante con questi economici e rapidi rimedi naturali.

Tipologie

Per ogni tipologia di superficie esiste un marmo differente. Ciascuno deve essere curato in modo particolare, facendo attenzione ad alcuni particolari.

Il marmo della cucina è quello più soggetto a rovinarsi: unto di olio, schizzi di cibo, aceto, ma anche il calcare del lavandino. I pavimenti (graniglia) del resto sono invece sensibili ai prodotti per pulire, tendono a diventare scuri e a formare aloni, ma sono idrorepellenti.

Anche i davanzali e i ripiani rivestiti in marmo soffrono del passare del tempo. La prima cosa da fare è spolverarli con un panno che sia morbido. Se si riscontrano macchie di unto, esiste un rimedio della nonna infallibile: bicarbonato di sodio e fecola di patate in proporzione uguale.

Marmo più pulito e scintillante con questi economici e rapidi rimedi naturali

Ma ecco il rimedio naturale migliore per far risplendere il marmo come nuovo. In questo modo si ottiene sia pulizia che lucidatura con un solo prodotto.

Saranno necessari:

2,5 cucchiai di alcool;

2 cucchiaini di bicarbonato;

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie;

500ml di acqua calda;

1 ciotola capiente;

1 panno.

La procedura di pulizia consiste nell’unire tutti gli ingredienti all’acqua calda nella ciotola. Mescolare per bene e in fine immergere nella soluzione il panno prescelto. Questo non deve essere abrasivo, poiché potrebbe graffiare il marmo. Dopo aver immerso il panno, bisogna passarlo sulle superfici prescelte. Lasciare agire alcuni minuti la soluzione, specialmente per aloni di lunga data, e poi risciacquare con semplice acqua. Se si tratta di pavimenti, allora si può usare un semplice straccio e operare allo stesso modo.