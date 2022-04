Con la bella stagione, balconi e terrazzi prendono nuovamente vita. La primavera, poi, è il momento giusto per riordinare, pulire e abbellire gli spazi esterni di casa. Giardini, terrazzi e balconi (anche quelli più piccoli e stretti) sono pronti per ospitare piante e fiori dai colori brillanti e fioriture abbondanti.

Tra le piante più amate di sempre, ecco arrivare i gerani. Belli e colorati, questi fiori gettonatissimi sono tra i più comuni sui balconi. Molti li coltivano in vaso, ma non tutti conoscono questo segreto semplicissimo per non farli sbiadire, neanche sotto il sole cocente dell’estate. Con la primavera, si risvegliano anche moltissimi insetti. E le zanzare cominciano a ronzare qua e là. Per proteggere la casa da questi insetti particolarmente fastidiosi, meglio correre ai ripari sin da ora. Posizionare davanti gli ingressi e sui davanzali delle finestre queste 4 piante furbe, non solo abbellirà gli ambienti ma allontanerà le zanzare in quattro e quattr’otto.

Questo particolare periodo dell’anno, poi, è ideale per le pulizie straordinarie, quei lavori che non abbiamo mai il tempo di fare. I numerosi impegni quotidiani e le continue corse giornaliere non permettono di dedicarci alle pulizie domestiche più approfondite. Dunque, l’ideale è trovare i trucchi migliori e più efficaci per risparmiare tempo e fatica. E perché no, anche qualche soldino sui detersivi.

Per pulire velocemente balcone e piastrelle sporche, ad esempio, in commercio troviamo tantissimi prodotti. Tuttavia, in casa, possono aiutarci anche i buoni, economici e vecchi rimedi della nonna. Non tutti sanno, infatti, che possiamo utilizzare un ingrediente molto amato per sgrassare le piastrelle dei pavimenti del nostro balcone. Un prodotto che quasi sicuramente possediamo già e che costa poco più di un euro.

Dunque, ecco perché per pulire velocemente balcone e piastrelle sporche senza idropulitrice, candeggina o acido muriatico basta 1 solo prodotto naturale che abbiamo già in casa

L’aceto bianco è un vero alleato nelle faccende domestiche. Basterà usare questo prodotto per avere un balcone splendente da cima a fondo.

Partiamo dalla pulizia del pavimento in cotto. Versare un bicchiere d’aceto in un secchio con acqua calda. Poi, provvedere con il lavaggio con il mocio. Le piastrelle brilleranno dopo una sola passata.

Per il pavimento in gres porcellanato si consiglia di versare un bicchiere e mezzo d’aceto nel secchio d’acqua calda. Soprattutto se le mattonelle sono molto sporche e macchiate.

L’aceto bianco è perfetto anche per pulire ringhiere e stendini. In una bacinella mescolare 2 bicchiere d’aceto e 2 di acqua calda. Mescolare e immergere un panno in microfibra. Strizzare e passare sulle superfici da pulire. Per le zone con uno sporco più ostinato, potrebbe servire una spugnetta ed il gioco è fatto.

