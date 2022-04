Oramai molti italiani si dichiarano pronti a emigrare e trasferirsi per ottenere un tenore di vita migliore. Infatti il peso dei cambiamenti dovuti alla pandemia, i problemi economici e l’inflazione nascosta stanno mettendo in crisi parecchi cittadini. Ad esempio, sono molti i pensionati che decidono di andare all’estero per poter spendere meno soldi e per avere un potere di acquisto più alto. Per aiutare in questo compito, abbiamo già stilato una piccola lista dei paesi più convenienti in cui andare a spendere il proprio ultimo quarto di vita. Oggi però spieghiamo quale sarebbe la Nazione perfetta per vivere secondo gli studi. Infatti, a poche ore dall’Italia si troverebbe quella che è stata indicata come la città più felice del Mondo, dove ci si può anche facilmente trasferire. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il World Happiness Report

Prima però parliamo dei parametri scientifici con cui vengono assegnati questi premi. In questo caso la fonte è il World Happiness Report, una pubblicazione delle Nazioni Unite, nello specifico del United Nations Sustainable Development Solutions Network. Questa analisi è nata nel 2011 e ha rilasciato i primi risultati l’anno successivo, con l’intento di misurare in maniera olistica il benessere di tutti i Paesi.

A poche ore dall’Italia si troverebbe la città più felice del Mondo dove si vivrebbe al meglio secondo le indagini statistiche

Stiamo parlando di Helsinki, la capitale della Finlandia. Questa città ha ottenuto per 4 anni consecutivi il primato di “città più felice del Mondo” e l’ha riconfermato anche per il 2022. A seguire ci sono poi Paesi come Danimarca e Islanda. I fattori calcolati per l’ottenimento di questo titolo sono diversi. Si terrebbero in conto le ore di sole, i giorni lavorativi, l’aspettativa di vita, il reddito pro capite e il supporto sociale. Nonostante il primo forse sia il dato più invalidante per questi Paesi nordici, gli altri invece sono dei valori molto alti.

Infatti sono molto famosi per le loro politiche assistenziali e volte al miglioramento della qualità della vita. Nei primi 10 posti ci sono per la maggior parte Nazioni e Città europee. Al 31esimo posto troviamo l’Italia. La nostra penisola però è preceduta da altri Paesi molto simili per storia e cultura. Ad esempio, è preceduta di due posizioni dalla Spagna e di tre dalla Romania. La Francia la batte di 11 posizioni. La Germania e l’Olanda invece svettano nella parte più alta della classifica.

