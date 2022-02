Con la primavera in arrivo e le belle giornate che fanno risplendere queste ultime ore di febbraio si cominciano a sistemare gli spazi esterni di casa.

Terrazzi e balconi si rinnovano e fanno spazio a piccoli e grandi arbusti capaci di regalare fiori e profumi meravigliosi per molti mesi.

Per evitare che l’angolo “green” di casa risulti spoglio durante alcuni periodi dell’anno, sono in molti a scegliere queste piante bellissime e sempreverdi che resistono al sole e al freddo. Consigliatissime per chi vuole abbellire gli ambienti ma senza perdere tempo prezioso.

Da spolverare e mettere “a nuovo” anche gli arredi per l’esterno. Molto gettonati, di solito, sono i set da giardino con sedie e tavoli in plastica. A tal proposito, ecco come pulirli e rinnovarli in poche mosse e senza spendere una fortuna.

Avranno bisogno di una bella ripulita anche le utilissime tende da sole, dopo il lungo periodo di riposo invernale. Sono in molti, infatti, ad averle lasciate fuori, sotto la furia delle intemperie della stagione fredda.

Dunque, meglio adoperarsi subito perché è tempo di lavare le tende.

Molti, altri, invece, vorranno montarne di nuove. A tal proposito, soprattutto a chi vive in condominio sarà utile conoscere eventuali regole, limitazioni o divieti comunali prima di acquistare ed istallare i dispositivi in tessuto.

In ogni caso, bisognerà prevedere una buona manutenzione e una pulizia della struttura e del tessuto se vogliamo sfoggiare tende da sole come nuove, già dalla primavera.

Difatti, è tempo di lavare le tende da sole, ecco 3 metodi velocissimi per eliminare sporco, muffa ed escrementi di piccione in 5 minuti

Ovviamente, la prima cosa da fare è spolverarle ed eliminare la sporcizia ed i residui di foglie e polvere intrappolata nella tenda rimasta chiusa. Per questa operazione è perfetta la scopa con il manico telescopico, in modo da raggiungere i punti più difficili.

Molto importante è tener conto del tessuto delle tende. Oggigiorno, le fibre sintetiche sono molto gettonate. Resistono agli strappi e creano un’ottima protezione dai raggi UV.

Inoltre, si lavano e asciugano prima. Bisognerà però, fare attenzione ad alcuni aspetti per evitare di rovinarle.

Per rimuovere eventuali macchie ostinate, conviene inumidire solo la zona da trattare. In un recipiente mescolare acqua tiepida e acido citrico (oppure del comune detergente per le mani). Poi, immergere una spugna morbida e passarla sulla macchia, strizzandola leggermente. Lasciare agire per 5 minuti e poi risciacquare con della semplice acqua.

Per rimuovere, invece, muffe e muschi che si formano a causa dell’umidità, si possono utilizzare dei prodotti commerciali specifici. Oppure, si può creare una miscela composta da acqua e aceto bianco o acqua e bicarbonato di sodio. Strofinare con una spugna morbida e risciacquare più volte. Ripetere l’operazione fino ad ottenere i risultati sperati.

Molto spesso anche gli uccelli non aiutano a mantenere pulire le nostre tende da sole. Appollaiati qua e là, può capitare che sporchino i tessuti con gli escrementi. Questi ultimi, risultano piuttosto dannosi per i tessuti che si macchieranno in modo significativo. Dunque, è consigliato rimuoverli subito. Un panno umido immerso nell’aceto di vino e passato energicamente sulla macchia dovrebbe eliminare il problema.

Dunque, è tempo di lavare le tende da sole per godere del primo caldo stagionale in tranquillità.