Per pulire la lettiera del gatto e togliere la puzza molti utilizzano questo rimedio naturale ma sbagliano 

Tutti i proprietari dei gatti sanno perfettamente quanto possa essere delicata la cura della lettiera. Specialmente d’estate, quando il caldo intensifica la percezione dei cattivi odori.

Si tratta di uno spazio necessario per i felini. Ma che ha implicazioni anche estetiche per la casa.

Immedesimiamoci infatti tanto nei gatti, quanto negli ospiti. Il primo è un animale che ha una spiccata predilezione per l’igiene e per la suddivisione precisa degli spazi.

I secondi, invece, potrebbero non apprezzare i cattivi odori e la visione in generale della lettiera quando arrivano come ospiti a casa nostra. Così proviamo a cercare soluzioni creative per eliminare i cattivi odori della lettiera.

Per compiacerli, però, potremmo compiere scelte sbagliate per i felini, utilizzando tecniche errate.

Infatti per pulire la lettiera del gatto e togliere la puzza potremmo causare più danni di quanti ne vogliamo risolvere.

Cosa non scegliere

Ci sono molti criteri per scegliere la qualità, l’ubicazione della lettiera e favorire una convivenza facile. Dobbiamo innanzi tutto trovare un angolo della casa che non sia eccessivamente riparato, se vogliamo evitare il ristagno dei cattivi odori. Ma, allo stesso tempo, che non sia eccessivamente di passaggio.

Infatti i gatti detestano venire disturbati nei momenti in cui si dedicano alla propria igiene. Assicuriamoci poi che la lettiera sia sempre facile da raggiungere per il gatto.

La scelta della sabbia da utilizzare è di sicuro rilievo. Esistono prodotti agglomeranti, materiali che si suppongono essere in grado di assorbire i cattivi odori.

In passato ci siamo occupati del tema, ed abbiamo visto i migliori prodotti per qualità e prezzo concorrenziale secondo un’indagine. Per molti, però, non basta ed aggiungono alcuni prodotti ulteriori.

Ad esempio, versano un cucchiaio bicarbonato di sodio alla base. Oppure versano qualche goccia di aceto nel corso delle pulizie totali della lettiera. Ancora, versano qualche goccia di olio essenziale sulla superficie della sabbia.

Gli esperti però ci dicono il prodotto che proprio non dovremmo utilizzare.

Per pulire la lettiera del gatto e togliere la puzza molti utilizzano questo rimedio naturale ma sbagliano

Si tratta dei prodotti agrumati: il succo di limone, ad esempio, oppure la sua buccia esterna.

Si tratta di alcuni dei rimedi universali più apprezzati per le pulizie domestiche. Ma il limone e gli agrumi presentano un indiscutibile problema: risultano molto fastidiosi per i gatti, al punto di costringerli spesso a spostarsi.

Mettere questi rimedi all’interno della lettiera vorrebbe dire, forse, filtrare i cattivi odori, ma potrebbe indispettire il gatto così da costringerlo ad andare altrove. Aspetto questo da evitare assolutamente.

Non dimentichiamo infine che la pulizia della lettiera dovrebbe essere un impegno costante per i proprietari. La pulizia superficiale secondo gli esperti dovrebbe essere compiuta una volta al giorno. Fermo restando la differenza tra materiali, poi, dovremmo compiere la pulizia totale della lettiera almeno una volta a settimana,

