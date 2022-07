Stiamo per entrare in un’altra settimana caldissima. Forse, in alcune regioni, la più torrida da inizio estate con temperature che varcheranno la soglia dei 40 gradi. Un vero problema per l’ambiente, ma anche per l’uomo.

Tutto questo mette d’accordo medici e dietologici sull’importanza di non restare troppo tempo all’aria aperta e di nutrirsi e idratarsi al meglio. Quindi, acqua a volontà, frutta, verdura e tutti quei cibi che possono essere facilmente digeribili e leggeri.

Tra questi, sicuramente, c’è il pesce. Oggi andremo ad abbinarne una specie in particolare, lo spada, con un piatto tipico della tradizione italiana e napoletana in particolare. Stiamo parlando della parmigiana di melanzana, che andremo a proporre, per renderla più leggera, senza la tradizionale frittura. Una scottata nell’olio e il forno sostituiranno il normale procedimento.

Prima, però, andiamo a vedere l’elenco degli ingredienti con la scelta della mozzarella di bufala per rendere il piatto più gustoso. Così come salvia e basilico saranno necessari per un aroma più intenso.

Ingredienti:

2 melanzane;

100 grammi di pesce spada;

250 grammi di mozzarella di bufala;

200 grammi di passata di pomodoro;

20 grammi di farina;

20 grammi di burro;

4 foglie di basilico;

4 foglie di salvia;

1 rametto di timo;

mezzo spicchio d’aglio;

130 ml di latte;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Per un antipasto succulento proviamo l’abbinamento tra la parmigiana di melanzane e questa delicata crema di pesce

Cominciamo la preparazione del piatto andando ad affettare le melanzane, saliamole e copriamole con della carta assorbente. Lasciamole riposare per una ventina di minuti, prima di sciacquarle e asciugarle.

Quindi, mettiamo sul fuoco una padella antiaderente e facciamole dorare insieme a una goccia d’olio e a un po’ di timo. Disponiamole, poi, in una teglia e andiamo a infornarle per 20 minuti a 160 gradi.

Nel frattempo, scaldiamo il burro in un pentolino, unendo la farina, facendo amalgamare bene. Spegniamo e lasciamo raffreddare. Nel mentre, andiamo a tritare 50 grammi di pesce spada che andremo a rosolare in una padella insieme all’olio e al latte. Portiamo ad ebollizione e saliamo e pepiamo. A quel punto, andremo ad aggiungere il composto a base di burro e farina creato in precedenza.

In un altro pentolino, prepariamo un soffritto con aglio e olio, prima di versare la passata di pomodoro. Chiudiamo la breve cottura, spolverando con del basilico tritato.

Ora è tutto pronto per chiudere al meglio il piatto. Disponiamo una melanzana, quindi sopra mettiamo la crema di pesce spada, una fetta di mozzarella, preferibilmente di bufala, e un cucchiaio di pomodoro. Costituiamo un altro strato nello stesso modo. Quindi andiamo a infornare a 180 gradi per 5 minuti abbondanti.

Serviamo guarnendo con delle sottili fettine del pesce spada avanzato, con salvia e basilico. Per un antipasto succulento proviamo l’abbinamento tra la parmigiana di melanzane e il pesce spada. Una ricetta che potrebbe davvero solleticare il palato dei nostri commensali. Per una cena sfiziosa, da terminare con un dolce al cucchiaio da lasciare davvero a bocca aperta.

Lettura consigliata

Pochissimi conoscono questa melanzana gustosa e saporita che non si trova nei supermercati