Nonostante l’alto livello di disoccupazione in Italia, le offerte di lavoro non mancano. Molte aziende richiedono laureati, lavoratori qualificati, ma anche personale in possesso solo del diploma, oltre che operai qualificati e non specializzati.

Tra queste aziende c’è anche un colosso della moda francese, Yves Saint Laurent, che sta aprendo un nuovo stabilimento in Italia. La società francese sta cercando 300 nuovi addetti per la partenza di un polo produttivo sul nostro territorio.

Yves Saint Laurent è una casa di moda francese, creata a Parigi oltre 60 anni fa dal fondatore, da cui prende il nome. La società è un colosso mondiale della moda alla pari di Louis Vuitton, Gucci, Prada, Cavalli, Versace. Ha sedi in tutto il mondo, compresa l’Italia. Nel nostro Paese sta ultimando un nuovo progetto produttivo che, entro la fine dell’anno, necessiterà di oltre 300 nuove figure.

Il nuovo polo nascerà in provincia di Firenze, esattamente a Scandicci, a pochissimi chilometri dal capoluogo toscano. Scandicci negli anni è diventato un piccolo polo della moda, in particolare della lavorazione della pelle. Qui trovano sede, per esempio, anche Gucci e The Bridge, famosa per le sue splendide borse di pelletteria.

Molte delle scuole di formazione del settore, tra le più importanti in Italia, si trovano proprio a Scandicci.

Il prossimo anno nell’Auditorium sarà prevista una importante mostra di moda in collaborazione con gli Uffizi.

Offerta di lavoro con 300 nuove assunzioni a contratto indeterminato nel nuovo polo della moda

Quindi non è difficile capire perché YSL abbia scelto Scandicci, come sede del nuovo progetto produttivo.

Per il nuovo polo l’azienda ricerca soprattutto profili tecnici e specializzati nella moda e nel lusso. Ma Yves Saint Laurent ricerca anche personale esperto nella lavorazione delle pelli.

Sicuramente, per l’apertura del nuovo stabilimento, l’offerta di lavoro con 300 nuove assunzioni prevederà anche figure amministrative e altri profili.

Chi volesse lavorare per l’azienda francese può inserire il suo curriculum nella pagina del sito web, dedicata alla ricerca di personale. Attualmente sono 339 le figure vacanti in tutto il mondo, di cui 43 in Italia. Si ricerca del personale per Roma, Venezia, Milano ed ovviamente per il nuovo polo di Scandicci. L’azienda cerca del personale specializzato anche per la sede di Vigonza.

Molti studenti, che hanno appena finito la maturità, hanno l’arduo compito di decidere cosa fare. Chi ha acquisito un diploma deve scegliere se lanciarsi nel mondo del lavoro oppure iscriversi all’università.

La scelta della facoltà è un’operazione delicata. Si può decidere di puntare su una delle lauree più richieste e che aiuteranno a trovare lavoro più velocemente. Oppure si può decidere di scegliere una facoltà vicina alle proprie passioni. Tuttavia la facoltà del cuore potrebbe non garantire un posto di lavoro immediato, una volta raggiunto il titolo di laurea.

