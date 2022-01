Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa e per molti di noi è indispensabile per cucinare determinate pietanze.

Ovviamente, come per ogni elettrodomestico dovremmo prendercene cura, altrimenti oltre ad avere vita più breve sarà difficile eliminare le incrostazioni.

La stessa cosa vale per chi ha il forno a microonde e molti non sanno che per sgrassarlo basterebbe questo geniale trucchetto.

Suggerimenti

È sempre meglio prevenire con le buone abitudini, che ci permetteranno di risparmiare tanto tempo e fatica. È bene infatti ricordarci di effettuare una veloce pulizia del forno subito dopo averlo usato, così da eliminare regolarmente lo sporco e mantenere l’elettrodomestico in buono stato.

Pochi sanno però che per pulire il vetro del forno incrostato potrebbe esserci utile questo prodotto che utilizziamo anche quotidianamente per lavare frutta e verdura.

Infatti, quando procediamo con la pulizia del forno, molte volte capita di dimenticarci del suo vetro che, soprattutto internamente, tende a sporcarsi velocemente.

Basterà solamente far raffreddare lo sportello del forno per poi utilizzare sul suo vetro uno strofinaccio inumidito con dell’acqua calda per sciogliere i residui di grasso.

Infine, avremo bisogno di un raschietto con cui eliminare i residui di sporco rimasti prima di risciacquare il tutto.

Utilizzare prodotti chimici nel forno potrebbe non essere sempre la soluzione migliore, essendo un elettrodomestico continuamente a contatto con il cibo.

Esistono infatti dei rimedi naturali a disposizione che ci potrebbero essere utili facendoci risparmiare.

Per pulire il vetro del forno incrostato basterebbe 1 solo ingrediente che spesso usiamo in lavatrice o in lavastoviglie

Per questo tipo di pulizia sembrerebbe molto utile utilizzare il bicarbonato, un ingrediente indispensabile in casa per la sua versatilità.

Come abbiamo visto, è possibile eliminare i piccoli residui di sporco sul vetro passandoci un panno umido, possibilmente imbevuto di acqua calda, per sfruttarne il potere sgrassante. Ma potremmo sfruttare l’acqua come un vero e proprio rimedio naturale semplicemente potenziandola con del bicarbonato.

In questo modo otterremo una pastella che dovremo spalmare su tutta la superfice del vetro lasciandola agire per circa 15 minuti.

Infine, trascorso il tempo necessario, eliminiamo il tutto con l’aiuto di una spugna con cui sarà anche possibile eliminare eventuali macchie.

Inoltre, per eliminare i cattivi odori del forno, soprattutto dopo aver cucinato qualcosa all’interno, basterà alzare la temperatura a 180°. Disponiamo all’interno del forno delle bucce di arancia solamente per un quarto d’ora e il forno profumerà eliminando l’odore di cibo.

Non dimentichiamo questo ingrediente

Per eliminare però macchie più ostinate, o per raggiungere maggiore lucentezza del vetro, potremmo utilizzare l’aceto.

Sembrerebbe infatti essere in grado di rimuovere anche le macchie di bruciato, basterà quindi utilizzarlo per preparare una soluzione.

Mettiamo in una ciotola 400 ml d’acqua e due cucchiai di aceto bianco di alcol, mescoliamoli e versiamo il tutto in uno spray.

Nebulizziamolo sul vetro e attendiamo 15 minuti per far agire il composto, successivamente strofiniamo una spugna sulle macchie e risciacquiamo più volte finché sarà tutto pulito.

