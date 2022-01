Le piante da appartamento hanno il grande pregio di rendere eleganti e signorili anche le stanze di casa più piccole e anonime. Grazie ai loro colori e profumi, attraverso le piante è possibile letteralmente rivoluzionare gli ambienti delle nostre abitazioni. Ma non solo, perché oltre all’indiscutibile valore estetico, alcuni vegetali potrebbero addirittura migliorare la qualità dell’aria.

Alcune piante, infatti, sembrano essere particolarmente indicate per catturare impurità nell’aria e ridurne i livelli di umidità. Avevamo approfondito l’argomento trattando della meravigliosa Edera inglese, ottima anche da mettere in bagno. Anche le piante che vedremo in seguito sarebbero indicate, oltre al bagno, per la camera da letto perché oltre a pulire l’aria aiuterebbero a conciliare il sonno.

Facile da coltivare

Una pianta che non perde mai il suo fascino e che potrebbe risultare una buona scelta per la camera da letto è l’Aloe Vera. Pianta impiegata anche nella cosmesi e nella medicina naturale, questa pianta succulenta presenta lunghe foglie carnose che possono raggiungere i 60 centimetri.

Facile da coltivare, questa pianta aiuterebbe a diminuire i livelli di umidità ed aumentare quelli di ossigeno nelle stanze tanto da essere indicate anche per il bagno. Averne una in queste stanze aiuterebbe a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti. Importante sarà fornirgli la giusta quantità di luce solare.

Pianta perenne da bagno

Pianta perenne dal portamento cespuglioso da mettere in camera da letto oppure nel bagno è l’Asparagus. Detta anche asparagina questa pianta avrebbe la capacità di assorbire umidità e impurità negli ambienti. Questo aiuterebbe a migliorare la qualità dell’aria evitando problemi di muffa in bagno e di aria pesante in camera.

Queste piante per bagno e camera da letto ripulirebbero l’aria da muffa e umidità aiutando a dormire meglio

Una piantina che spesso viene impiegata nelle camere da letto grazie alle sue proprietà distensive è l’intramontabile lavanda. Già gli antichi avevano un legame ben saldo con la lavanda che veniva utilizzata come porta fortuna e per pratiche magiche. Oggi, gli oli e le essenze sono usati nelle cure naturali per la distensione della mente e nel controllo dello stress. Inoltre la lavanda vanta la qualità di mantenere molto a lungo il caratteristico odore, anche una volta essiccata.

Per questo oltre ad abbellire le stanze, la lavanda potrebbe essere d’aiuto nel migliorare la qualità del sonno distendendo i nervi.

Se dunque volessimo migliorare la qualità dei nostri ambienti non dovremmo perderci queste piante per bagno e camera da letto.