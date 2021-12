Soprattutto quando abbiamo ospiti, avere una casa pulita e vetri sempre splendenti è fondamentale per far bella figura e farli sentire i benvenuti.

Purtroppo, però, non è sempre facile riuscire a mantenerli puliti e splendenti rimuovendo accuratamente gli aloni, questo perché tendono a sporcarsi facilmente.

Generalmente, quando puliamo i vetri, tendiamo ad acquistare dei prodotti chimici. A volte, tuttavia, abbiamo anche un’altra soluzione spesso già a portata di mano.

Esistono infatti dei metodi da alternare all’utilizzo dei detersivi. Per esempio potrebbe essere utile conoscere il trucco infallibile per far splendere i vetri della doccia.

Per far brillare i vetri di casa senza aloni basta questo efficacissimo rimedio naturale

In questo caso, per pulire i vetri di casa, dovremo procurarci uno spray vuoto e versare al suo interno sia dell’acqua che due comuni ingredienti facilmente reperibili.

Per prima cosa versiamo 500 ml di acqua tiepida in un contenitore e, successivamente, aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato.

Questo prodotto si rivela un prezioso alleato in casa grazie alle sue proprietà, risultando uno sgrassante eccezionale e poco costoso.

Dovremo mescolare il tutto facendo sciogliere bene il bicarbonato ed assicurandoci che non ci siano grumi, per poi trasferirlo nello spruzzino.

Dopodiché, versiamo ancora tre cucchiai di succo di limone che, oltre al suo uso alimentare, è utile anche per pulire e igienizzare il cestello della lavatrice, ad esempio.

Infine, a piacimento, potremmo anche aggiungere nello spray alcune gocce di olio essenziale di limone ottenendo una profumazione ancor più intensa.

A questo punto non resta che agitare il tutto e spruzzarlo sui vetri per poi passare un panno in microfibra.

Ovviamente sarà necessario togliere la polvere dai vetri prima di procedere con il lavaggio, altrimenti finiremmo per spargerla sulle superfici, opacizzandole.

Oltre all’aceto, per far brillare i vetri di casa senza aloni basta questo efficacissimo rimedio naturale che pochi conoscono.

Nel momento in cui puliamo i vetri delle nostre finestre potremmo approfittarne per rimuovere le tende e metterle a lavare in lavatrice.

In mancanza di panni in microfibra, potremmo utilizzare dei fogli di giornale che, grazie al petrolio che contengono, sono in grado di smacchiare efficacemente i vetri.

Altrimenti, sono altrettanto efficaci i fogli di carta assorbente, che solitamente abbiamo già in casa.

Ecco l’infallibile metodo per pulire casa con un solo prodotto naturale