La domanda che tutti i lavoratori, a qualsiasi categoria appartenenti, è quando sarà possibile accedere alla pensione. Ma soprattutto quale sia il trattamento pensionistico più adeguato alle proprie aspettative ed esigenze. Proprio per essere più vicino ai suoi utenti, l’INPS ha ideato un sistema per verificare i possibili scenari pensionistici. In particolare ha creato un simulatore per accompagnare gli utenti a capire quale sarà il proprio futuro pensionistico. Questo servizio infatti consente a tutti i contribuenti di verificare i possibili scenari pensionistici in virtù dell’attività lavorativa svolta, senza dover effettuare alcuna autenticazione.

Pertanto l’INPS diventa sempre più digitale offrendo servizi agli utenti sempre più numerosi e più semplificati, in grado di soddisfare tutti i loro dubbi. Si pensi ad esempio al Simulatore Importo Assegno Unico, mediante il quale possono simulare l’importo mensile loro spettante della nuova prestazione. O al servizio che consente agli utenti di sapere concretamente gli effetti del riscatto degli anni universitari sulla pensione futura.

Infatti alla luce della sua trasformazione digitale finalizzata a servizi più semplici, proattivi e più vicini ai cittadini, l’Istituto ha messo a disposizione il servizio “PENSAMI”.

Buone notizie dall’INPS anche per chi ha pochi contributi perché potrà sapere quanti soldi prenderà di pensione

Questo servizio chiamato “PENSAMI”, ovvero PENSione A Misura, affianca e accompagna gli utenti a comprendere quali saranno le sorti della propria pensione. A dare notizia del nuovo servizio online è l’INPS con un comunicato stampa e con il messaggio 402 del 26 gennaio 2022.

Con tale servizio online, l’utente può simulare quindi la pensione che gli si prospetta e la sua decorrenza in virtù dell’attività lavorativa svolta. Pertanto, l’utente rispondendo a poche domande potrà ottenere immediatamente informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche cui potrebbe avere diritto. Nonché tutti i dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Nel secondo step, potrà conoscere la data a decorrere dalla quale può avere diritto ad accedere ai diversi trattamenti pensionistici. Nonché a tutte le prestazioni pensionistiche a lui spettanti.

Infine, l’utente potrà verificare se l’utilizzo di determinati istituti previsti dalla legge possa influire sulla sua pensione futura. Ad esempio all’accredito della contribuzione figurativa per il servizio militare.

Quindi arrivano buone notizie dall’INPS anche per chi ha pochi contributi. L’utente, infatti, durante tutto il suo percorso potrà approfondire leggendo le note informative o cliccando sui link relativi alle schede delle prestazioni. Peraltro, il nuovo servizio è aggiornato alla luce di tutte le recenti disposizioni di legge.

Grazie a questo servizio, pertanto, gli utenti potranno chiarirsi tutti i dubbi riguardanti la futura pensione, senza neanche registrarsi, ma soltanto accedere sulla piattaforma INPS.

