Al posto del solito tiramisù, ecco come preparare un semifreddo usando un frutto di stagione e riciclando anche i tuorli avanzati

Tiramisù e semifreddi sono tra i dolci più popolari della stagione estiva. Li accomuna il fatto di poter essere preparati in tanti modi diversi e di non richiedere la cottura in forno.

Al posto del solito tiramisù, in questa guida vedremo come preparare un semifreddo. Come ingrediente principale useremo l’albicocca, uno dei frutti estivi meno calorici e ottimo per la preparazione dei dolci grazie al suo sapore delicato. Torneranno utili anche i tuorli, che spesso avanzano dalle diverse ricette che richiedono solamente l’uso degli albumi. Inoltre, serviranno la panna fresca, lo zucchero, il burro, un pizzico di sale e delle foglie di menta per decorare il semifreddo.

Ingredienti per stampo di 18 cm di diametro

500 g di albicocche;

3 tuorli;

20 g di burro a temperatura ambiente;

300 g di panna fresca;

20 g di burro;

sale;

foglie di menta.

Lavare, sbucciare e tagliare le albicocche. Alcune di queste ultime possono essere tenute da parte per essere usate come decorazione per il semifreddo.

Invece, le altre devono essere fatte saltare in padella assieme al burro e ad un pizzico di sale fino. Farle cuocere per 3 minuti e poi spegnere il fuoco. Lasciarle raffreddare. Quindi, trasferirle in una ciotola e frullarle. Mettere i tuorli in un’altra ciotola e montarli con l’aiuto delle fruste elettriche.

In un pentolino, far sciogliere lo zucchero in due cucchiai d’acqua. Quindi portare questo sciroppo ad ebollizione. Infine, versarlo a filo sui tuorli e riprendere a montare il tutto con l’aiuto delle fruste. Continuare fino ad ottenere un composto spumoso.

Farlo raffreddare e, a parte, cominciare a montare la panna. Incorporarla ai tuorli assieme alla purea di albicocche, mescolando con movimenti del basso verso l’alto per non far smontare il tutto.

Versare il composto nello stampo e lasciarlo in congelatore per 8 ore. Al termine di questo lasso di tempo, immergere lo stampo con il dolce in acqua calda e sformarlo. Decorarlo con delle foglie di menta e coi pezzi di albicocca rimanenti e servirlo.

