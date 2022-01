Tra le faccende domestiche, la pulizia del forno è senz’altro una delle più fastidiose e noiose. Eliminare i residui di cibo e i cattivi odori, sgrassare le pareti del forno e togliere lo sporco non è sempre un’impresa facile.

Molto spesso, infatti, si tende a rimandare l’operazione per mancanza di tempo o per mancanza di volontà. Ovviamente, prima o poi sarà necessario munirsi di pazienza e provvedere ad una pulizia non solo sommaria, ma più profonda.

I rimedi chimici e quelli della nonna

Oggigiorno, per la pulizia della casa esistono prodotti chimici molto efficaci, capaci di pulire e sgrassare tutto in quattro e quattr’otto. Non sempre, però, le famiglie possono far fronte ad una spesa mensile dedicata a tutti i prodotti specifici per la pulizia della casa. Dunque, molto spesso, il desiderio comune è quello di tagliare le spese superflue e concentrarsi solo su quelle realmente necessarie.

Alcuni prodotti possono essere utilizzati per più faccende casalinghe, anche se non tutti lo sanno. Ad esempio, per avere i pavimenti puliti e profumatissimi si può pensare di adottare questo metodo geniale.

Occhio anche a questo prodotto che non solo è utile per la pulizia delle stoviglie ma è formidabile per pulire i vetri.

Insomma, basta poco per sfruttare al massimo i prodotti commerciali che acquistiamo ogni giorno.

Chi è attento alla spesa e all’ambiente, molto spesso prova a mettere in campo una serie di trucchetti naturali che appaiono molto utili nei lavori domestici. Ad esempio, per pulire il forno in modo naturale molti usano l’aceto, oppure il limone o il bicarbonato.

In un articolo precedente, avevamo suggerito i 5 metodi più gettonati per sgrassare il forno in 5 minuti. Una raccolta degli ingredienti naturali più amati. Per far tornare il forno come nuovo, oltre alla pulizia dobbiamo anche eliminare gli odori dei cibi.

Dunque, per pulire il forno in modo naturale molti usano l’aceto e il bicarbonato ma questo trucchetto lo renderà anche profumatissimo

Come abbiamo visto eliminare le incrostazioni più ostinate dal forno è possibile anche utilizzando i classici rimedi della nonna.

Per profumare l’interno del forno basterebbero le bucce di un limone e di un’arancia.

Il procedimento è molto facile. Prendere una teglia e ricoprirla di carta da forno. Poi, tagliare a fette un limone e un’arancia. Basteranno anche solo le bucce.

Azionare il forno e impostarlo a 180°C. Lasciare agire gli agrumi che in 15 – 20 minuti sprigioneranno un profumo inebriante. Un rimedio semplice e veloce da provare assolutamente.