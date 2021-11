Avere una casa sempre in ordine, splendente e profumatissima è il sogno di tutti.

La nostra dimora, piccola o grande che sia, è il nostro rifugio. Un luogo in cui vivere al meglio la quotidianità.

Dunque, mantenere gli ambienti puliti e ordinati non è semplicemente una questione di igiene. Difatti, una casa pulita è sinonimo, di solito, anche di un benessere psico-fisico, di tranquillità e di pace interiore.

C’è chi ama adoperarsi per rendere lindo e pinto ogni centimetro di casa e chi, invece, odia le faccende domestiche. Eppure, volente o nolente, prima o poi dovremmo occuparci dei lavori in casa.

Segreti di pulito

Oltre alla pulizia, cosiddetta ordinaria, come ad esempio rifare il letto o pulire il bagno, c’è anche quella straordinaria da fare. Tra le faccende domestiche meno frequenti troviamo, ad esempio, la pulizia del forno e del vetro o doppio vetro del forno.

Probabilmente, ci è stato anche detto di pulirlo ad ogni utilizzo, ma chi può giurare di averlo sempre fatto? Dunque, dopo qualche utilizzo di troppo ci ritroviamo a dover sgrassare ed eliminare lo sporco ormai incrostato. Per velocizzare il processo, ecco 5 trucchetti formidabili per pulire il forno in 5 minuti.

Altra noiosa operazione è la pulizia di vetri di finestre e box doccia. Una vera disperazione soprattutto in inverno quando pioggia e vento rendono i vetri delle finestre un cumulo di sporcizia. Senza contare le fastidiose macchioline d’acqua che schizzano sui vetri ogni qualvolta ci laviamo in doccia.

Un rimedio per avere vetri della doccia sempre perfetti e brillante lo avevamo già provato in precedenza. Ecco, dunque, il trucchetto facilissimo e naturale da tenere sempre in mente.

Per pulire i vetri in poche mosse e risparmiare anche qualche soldino sulla spesa dei detersivi, ecco come fare.

Dunque, vetri sempre puliti e splendenti in 5 minuti con 1 solo trucchetto furbo che ci fa risparmiare anche sui detersivi

Per rendere i vetri e le finestre lucenti e senza aloni basterà un prodotto che sicuramente abbiamo già in casa. In questo modo si potrà risparmiare anche sulla spesa, evitando l’acquisto di ulteriori prodotti. Ecco, dunque, come avere vetri sempre puliti e splendenti in 5 minuti con 1 solo trucchetto furbo che ci fa risparmiare anche sui detersivi.

In una ciotola versare dell’acqua tiepida e mescolare con un po’ di detersivo per i piatti. Il comune detersivo, infatti, riuscirà a sgrassare le superfici e a renderle leggermente impermeabili. Con una spugnetta imbevuta nella miscela strofinare sui vetri velocemente. Poi, con un panno di cotone asciugare con cura. Sin da subito si potrà notare una lucentezza soddisfacente.

