Gli elettrodomestici svolgono una funzione davvero fondamentale. Ormai ci siamo abituati alla loro presenza nelle nostre case, ma che cosa accadrebbe se, tutto ad un tratto, ci ritrovassimo senza? Spesso non ci pensiamo, ma questi strumenti sono ormai indispensabili nella vita di tutti i giorni. Per fare in modo che un elettrodomestico svolga bene i propri compiti, è necessario che riceva le giuste cure ed attenzioni. Pulizia e manutenzione sono fondamentali per ogni elettrodomestico ed oggi vogliamo occuparci di due in particolare. Forno e microonde ci permettono di cucinare cibi sani, scaldare e scongelare pietanze.

Svolgendo questi compiti, gli elettrodomestici sono oggetto di sporco, grasso e unto. Inoltre, i forni più moderni sono dotati di doppio vetro che spesso è molto difficile da pulire. Molti di noi hanno imparato dalle nonne che il bicarbonato è un prodotto universale per la pulizia della casa. Tuttavia, oggi sveleremo un rimedio diverso che ci permetterà di pulire efficacemente non solo le superfici di questi strumenti, ma anche il vetro ingiallito.

Per pulire e sgrassare forno e microonde senza bicarbonato basta un semplice prodotto naturale perfetto anche per sbiancare il vetro ingiallito

Con pochi prodotti che molti di noi hanno già in casa possiamo realizzare un eccellente prodotto naturale. Come sappiamo, il limone è un ingrediente che usiamo in cucina non solo per preparare pietanze gustose, ma anche per pulire. Il succo di limone è un potente prodotto sgrassante che ci aiuterà contro le macchie di unto. Inoltre, il suo potere sbiancante è spesso usato per rendere più bianchi sanitari e bucato. Non solo l’aceto di vino, ma anche quello di mele è un prodotto eccezionale per la cura della casa e del giardino. Per questo motivo, possiamo usarlo per pulire in modo efficace forno e microonde realizzando un prodotto dal profumo più delicato e gradevole. Infine, il tea tree oil è un olio essenziale perfetto sia per tenere lontani gli insetti, sia per pulire in modo facile le superfici.

Come realizzarlo ed usarlo

Per pulire e sgrassare forno e microonde bastano pochi minuti. Uniamo 10 gocce di tea tree oil, mezzo bicchiere di aceto di mele e il succo di un limone in una bottiglia dotata di vaporizzatore. Diluiamo il tutto con mezzo litro di acqua calda e spruzziamo questa soluzione sulla superficie interna ed esterna del forno e del microonde. Passiamo una spugna o un panno in microfibra, per rimuovere anche lo sporco incrostato del piatto del microonde e asciughiamo. Infine, se il forno e il microonde hanno il vetro ingiallito, vaporizziamo questa profumata soluzione e lasciamola agire per qualche minuto. Dopodiché, con un panno morbido in cotone strofiniamo con forza e vedremo che il vetro sarà finalmente splendente. Se il vetro risultasse ingiallito da molto tempo, potrebbe essere necessario ripetere l’operazione più volte.

