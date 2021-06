Arriva l’estate e il giardino diventa un ambiente meraviglioso da vivere. Tenerlo sempre perfetto e in ordine non è così semplice perché la sua cura richiede tempo ed impegno. Fortunatamente, a volte la natura ci viene incontro per aiutarci. Quello che non tutti sanno è che possiamo usare un prodotto molto comune per la cura del giardino ed oggi vogliamo spiegare in che modo. Infatti, questi sono gli straordinari effetti dell’aceto di mele che solo in pochi conoscono e che renderanno il nostro giardino davvero perfetto.

Contro gli insetti

Sia in casa, sia in giardino gli insetti possono essere un vero problema. Per tenere lontane formiche, mosche e moscerini possiamo usare l’aceto di mele come rimedio naturale. Per allontanare dai nostri ambienti questi fastidiosi insetti, dobbiamo unire un bicchiere d’acqua ed uno di aceto di mele, 2 cucchiai di zucchero ed uno di melassa. Mettiamo questo composto in un contenitore da tenere su un davanzale oppure sul tavolo del giardino.

Contro le erbacce

Se vogliamo tenere il giardino sempre perfetto e in ordine dovremo lottare contro le erbacce spontanee che cresceranno senza sosta. Possiamo usare diversi prodotti per eliminarle, ma se vogliamo ricorrere ad un prodotto naturale possiamo utilizzare l’aceto di mele. Se le zone da trattare sono piccole possiamo spruzzarlo direttamente sui ciottoli, sui vialetti in pietra e in prossimità dei vasi. Se invece non abbiamo a disposizione dell’aceto di mele, possiamo ricorrere al sale nelle zone interessate e poi versarci sopra dell’acqua bollente.

Per i fiori recisi

Come già spiegato in questo articolo, possiamo usare delle monete di rame e dello zucchero per fare durare di più i nostri fiori recisi. In alternativa, possiamo utilizzare dell’aceto di mele per non vederli appassire velocemente. Per farlo, dobbiamo aggiungere per ogni litro d’acqua nel vaso 2 cucchiai di aceto di mele ed uno di zucchero.

Per pulire vasi di terracotta

I vasi in terracotta rendono il nostro giardino più bello ed elegante. Spesso però questi si possono macchiare. Per farli tornare come nuovi, dovremo diluire 1 parte di aceto di mele in 4 parti d’acqua. Mettiamo in ammollo i vasi in questa soluzione per almeno 30 minuti e poi spazzoliamoli. Dopo averli asciugati, li troveremo finalmente come nuovi.

