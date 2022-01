Le feste sono appena finite e molti di noi hanno trascorso giorni sereni in compagnia della famiglia e degli amici. In queste settimane abbiamo cucinato più del solito per portare a tavola pietanze ricche e golose.

Uno degli elettrodomestici che abbiamo usato di più è sicuramente il forno. Chi di noi si occupa delle pulizie sa bene quanto sia difficile pulire questo elettrodomestico perché è composto da diverse parti.

Addirittura, i forni più moderni sono dotati di doppio vetro. Per questo motivo abbiamo svelato che per pulire e sgrassare velocemente il doppio vetro del forno basta un furbo trucchetto che nessuno usa mai.

Le nostre nonne ci hanno insegnato ad usare prodotti naturali per pulire le nostre case. Infatti, molti usano limone e bicarbonato, ma per pulire velocemente leccarde e teglie da forno incrostate bastano questi 2 insospettabili prodotti.

Lo sporco è sempre in agguato

Non è certo la prima volta che parliamo di come pulire il forno e le sue parti. Infatti, come abbiamo spiegato pulire la griglia del forno non è mai stato così semplice.

Sebbene utilizziamo la carta da forno per foderare teglie e leccarde, queste possono sporcarsi. Grasso e unto minacciano sempre le nostre stoviglie e se trascuriamo lo sporco questo finisce per incrostarsi rendendo il nostro lavoro ancora più complicato.

Pertanto, quando le teglie o le leccarde che usiamo per preparare pietanze deliziose diventano difficili da pulire, possiamo farci prendere dallo sconforto. Oggi però vogliamo fornire una soluzione semplice a questo problema.

Molti usano limone e bicarbonato, ma per pulire velocemente leccarde e teglie da forno incrostate bastano questi 2 insospettabili prodotti

Per pulire in modo naturale teglie e leccarde incrostate possiamo usare l’acido citrico. Questo prodotto naturale ed ecologico ci permetterà di ottenere un risultato straordinario perché ha un alto potere sgrassante.

Quindi aggiungiamone 50 grammi a mezzo litro d’acqua tiepida e vaporizziamo questa soluzione su teglie e leccarde da pulire. Dopo 10 minuti, potremo passare una spugna morbida per pulire e rimuovere tutte le incrostazioni.

Sapone di Marsiglia

Un prodotto incredibilmente delicato ma efficace è il sapone di Marsiglia. Se le teglie o leccarde da trattare sono particolarmente incrostate, mettiamole in una bacinella piena di acqua calda.

Facciamo sciogliere nell’acqua 30 grammi di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie e lasciamo che il prodotto agisca per circa un quarto d’ora.

Dopodiché sarà sufficiente rimuovere lo sporco incrostato usando una spugna o un panno in microfibra. Dopo aver risciacquato con abbondante acqua avremo finalmente teglie e leccarde come nuove.

Consiglio

Quando cuciniamo può succedere di toccare le manopole del forno con le mani sporche. Per pulirle, anziché acquistare prodotti appositi possiamo usare prodotti che abbiamo già nella nostra dispensa.

Ecco quindi che per rendere splendenti senza fatica le manopole del forno avremo bisogno solo di questo prodotto che tutti abbiamo in casa.