Possiamo tutti concordare che il basilico dà quel tocco in più a diverse preparazioni culinarie, specialmente a quelle estive, tipiche di questa stagione calda.

Di esempi ce ne sono numerosi e i principali partono sicuramente dalla caprese fino ad arrivare al gustosissimo pesto alla genovese, un richiamo davvero irresistibile.

La sua caratteristica principale è il profumo inebriante, facilmente riconoscibile anche da lontano: molto spesso lo teniamo a casa apposta per averlo sempre a disposizione. Infatti in questo articolo spieghiamo come conservarlo.

Per proteggere il nostro basilico dalle lumache basta solo questo semplice rimedio naturale

Le lumache sono animali molto temuti per chi ha un orto o delle piante nel proprio giardino, questo perché rischiano di danneggiarlo irreversibilmente.

Proteggerlo dalle lumache non è molto semplice, infatti solitamente vivono sulla superficie del terreno, riparandosi dal sole durante il giorno.

Mentre di notte, quando dormiamo, loro tendono ad uscire allo scoperto, nutrendosi dei prodotti che tanto fatichiamo a mantenere con adeguate cure.

Le lumache formano dei buchi irregolari nelle foglie di basilico dopo essersi arrampicati sulla pianta stessa, quindi non sarà difficile identificare il loro passaggio.

Potremo, in casi simili, utilizzare dei prodotti di riciclo come i gusci d’uovo che solitamente finiscono direttamente nell’umido.

Basterà schiacciarle a mano, oppure in un mixer e circondarci il nostro basilico, oppure anche altre piante che vogliamo proteggere.

Questo metodo impedirà alle lumache di avvicinarsi proprio perché i gusci d’uovo tritati sono molto spigolosi e quindi un pericolo per loro stesse.

Saranno in difficoltà a strisciare vicino alla pianta e si allontaneranno, favorendo la nostra tranquillità, inoltre apportiamo contemporaneamente sostanza organica sul nostro terreno.

È incredibile ma non tutti sanno che per proteggere il nostro basilico dalle lumache basta solo questo semplice rimedio naturale.

Il trucco per un basilico di qualità

Se vogliamo mantenere il nostro basilico in buona salute e garantirgli una crescita rigogliosa è fondamentale prevenire un eventuale attacco da insetti e parassiti stagionali.

In questo caso è consigliato proteggere le piante del basilico con del fertilizzante naturale a base di alghe che ci aiuterà a mantenerli lontani.