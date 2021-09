Avere una pelle al top è il desiderio di ogni donna, a tutte le età. E non solo la pelle del viso ma anche quella del corpo. Per quest’ultima tre sono i passaggi base da seguire: detergere, nutrire e proteggere.

La detersione, infatti, è fondamentale per rimuovere lo sporco, il sebo, il sudore e altri residui. Detersione che, periodicamente deve esser supportata da uno scrub.

Una pelle sana e pulita, infatti, è anche ben disposta poi alla ricezione dei prodotti idratanti o comunque curativi, applicati successivamente.

Terzo ed ultimo passaggio, ma non per importanza, è la protezione della pelle non solo dal freddo, cosa che avviene idratandola appunto. Ma anche dall’esposizione al Sole, quindi applicando filtri protettivi quando ci si espone.

Per prevenire le smagliature non servono creme costose ma poche gocce di questo olio naturale e poco costoso

L’idratazione assume una importanza ancora maggiore durante il periodo della gravidanza, perché la pelle, mai come allora, ha bisogno di essere nutrita.

Il rischio infatti è che si formino delle odiosissime smagliature.

E così seguiamo consigli e corriamo ai ripari acquistando prodotti che ci portano a spendere troppo. Invece per prevenire le smagliature non servono creme costose ma poche gocce di questo olio naturale e poco costoso.

Stiamo parlando dell’olio di mandorle dolci.

Tanti i possibili usi

Risulta ottimo per rimuovere i residui di ceretta. Ė anche un ottimo struccante, così come il suo utilizzo risulta eccellente anche per la pulizia del viso. L’olio di mandorle dolci, inoltre, favorisce un corretto lavoro dell’intestino e agisce da leggero lassativo.

Oggi però con il Team di Proiezionidiborsa ci concentreremo sul potere idratante dell’olio di mandorle e dunque sulla capacità di prevenire le smagliature.

Questo prodotto, infatti, è uno dei migliori idratanti, emollienti ed elasticizzanti esistenti in commercio. Il più consigliato è quello ricavato dalla spremitura a freddo delle mandorle dolci. Bisogna, quindi, ricercare questa dicitura sull’etichetta. In questo caso, infatti, abbiamo la certezza che sono rimaste inalterate tutte le caratteristiche originali della mandorla.

In tal modo il prodotto offrirà maggiori benefici.

Sono dunque eccellenti gli effetti di quest’olio sulla pelle in gravidanza, nella prevenzione delle smagliature. Ne bastano poche gocce da applicare o subito dopo la doccia, su pelle asciutta. Oppure, per chi non sopporta la pelle untuosa, il segreto è applicarne poche gocce su pelle ancora bagnata.

Tamponiamo poi con un telo o con l’accappatoio ed è fatta.

La pelle sarà morbida e ben idrata. E a fine gravidanza sarà sorprendente notare che sulla stessa non ci sono tracce delle odiose smagliature.

Approfondimento

Ne bastano 20 al giorno da portarsi dietro come spezza fame per mantenersi in forma