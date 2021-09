Tra le sneakers di tendenza ecco i 3 modelli che saranno il tormentone d’autunno

La moda autunno-inverno 2021 ha già svelato i suoi protagonisti e dettato le regole dello stile. Tra il verde speranza che domina e le giacche vintage da uomo, c’è un altro irrinunciabile capo d’abbigliamento. Sono le sneakers, che anno dopo anno continuano a guadagnare i vertici della moda. Sicuramente tra le calzature più comode, in realtà vengono premiate dagli stilisti per il carattere eccentrico e mai noioso. E tra le sneakers di tendenza ecco i 3 modelli tormentone d’autunno per essere al top.

In aggiunta qualche idea su come abbinarle seguendo i modelli delle sfilate. Nessun abbinamento noioso o tradizionale. Ma questo non significherà rinunciare all’eleganza di chi sa come vestirsi. Quest’anno a comandare non è certo lo stile minimale o il nero. Vediamo, dunque, i modelli e le marche più rappresentative e trendy.

Mai noioso con un tocco fluo

Le sneakers sono conosciute e apprezzate per il loro stile irriverente e mai serio. Per questa ragione nel 2021 dimentichiamoci delle scarpe completamente nere. Nessun colore è ammesso se privo di fosforescenza e brillantezza. Lo stile anni Novanta ritorna in una versione ancora più accesa. Ecco, allora, che le sneakers si vestono di colori fluo e neon. Non si rischia certo di passare inosservati. Per questo i modelli Nike, Reebook, Balenciaga, New Balance non si adattano alle persone che cercano l’anonimato. E come abbinare un viola o un verde fosforescente se non con un pantalone nero e una camicia di jeans? Oppure selezioniamo un accessorio dello stesso colore.

Tra le sneakers di tendenza ecco i 3 modelli tormentone d’autunno per essere al top

Se il fosforescente è troppo per i nostri gusti, tra le scarpe più amate e sempre alla moda ci sono le sneakers bianche. Forse un po’ difficile da mantenere, la scarpa da ginnastica bianca è una certezza e tutti dovrebbero averne almeno un paio nell’armadio. Quest’anno la scelta ricade su linee vintage o cosiddette “chunky”. Queste ultime non hanno certamente forme delicate, sono spesse e irregolari, ma hanno conquistato la moda internazionale. Oggi vengono indossate con abiti eleganti anche dalle più grandi star. Quindi perché non osare indossando un abito nero o dei jeans stretti e un maglione largo.

Ed ecco l’ultimo modello di sneakers scelto per rappresentare la moda autunnale di quest’anno. Si tratta delle sneakers con la chiusura a strappo. A dare il via è stata la casa di calzature Superga, seguita da Diadora, Bata e molti altri. Anche in questo caso i colori sono accesi e non lasciano indifferenti. Un look apparentemente trasandato ma sbarazzino e che rappresenta un’eleganza semplice.