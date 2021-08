Più volte con il Team di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di trattamenti di bellezza. E di come sia possibile curarsi anche a casa e soprattutto spendendo poco.

Abbiamo visto come avere un viso luminoso e bello a tutte le età oppure come avere una abbronzatura raggiante senza spendere soldi. Prendendo spunto da questo ultimo articolo, è bene sottolineare l’importanza dello scrub. Partiamo dunque dal presupposto che alla base di qualsiasi trattamento, deve esserci una buona esfoliazione. Se infatti la pelle non viene liberata dalle cellule morte, non è ricettiva a nessun trattamento.

Lo scrub, dunque, è un vero e proprio alleato della nostra bellezza.

Ma andiamo per gradi.

Ecco perché è importantissimo usare ora questo rimedio naturale per avere una pelle luminosissima

L’esfoliazione può essere: chimica, enzimatica e meccanica.

Quella chimica avviene mediante l’utilizzo di AHA (alfa idrossiacidi) o BHA (beta idrossiacidi). Questi vanno a disgregare le cellule morte, dunque a stimolare il rinnovamento cellulare. L’esfoliazione enzimatica avviene, invece, grazie all’utilizzo di enzimi, che svolgono la loro funzione in base ai minuti in cui vengono tenuti in posa. Infine, abbiamo l’esfoliazione meccanica che si esegue mediante la frizione della pelle con creme contenenti microgranuli. È detta meccanica proprio perché è la pressione delle nostre mani a muovere i microgranuli dello scrub.

Per le prime due, il consiglio è di rivolgersi a specialisti del settore. Quanto invece alla esfoliazione meccanica, ebbene, questa può essere praticata anche a casa.

Ci sono infatti in commercio una infinità di scrub sia per il corpo che per il viso. Se utilizzati a casa con costanza, regalano benefici alla nostra pelle. Da subito apparirà più luminosa, oltre ad essere poi, ben predisposta all’assorbimento di sieri e creme.

Lo scrub, quindi, come abbiamo visto può essere considerato un trattamento per tutti. Infatti, chi può se lo concede in appositi istituti di bellezza, altrimenti può essere fatto a domicilio e dunque senza rinunciare a questo rituale di bellezza.

Non elimina l’abbronzatura

Sfatiamo il mito secondo cui lo scrub fatto in estate porterebbe via l’abbronzatura!

Ė assolutamente il contrario.

Lo scrub non solo fa bene alla nostra pelle ma addirittura facilita e migliora l’abbronzatura. Infatti, con la rimozione delle cellule morte la pelle appare più luminosa e dunque anche l’abbronzatura risulta essere più uniforme.

Questa ricetta semplice e poco costosa renderà la nostra pelle spettacolare

Per chi volesse optare per uno scrub casalingo, ne proponiamo uno che garantisce effetti rigeneranti immediati per la nostra pelle.

Basta infatti mescolare zucchero, limone, fecola di patate e lievito in polvere.

Questo composto fatto di ingredienti naturali, sfregato sulla pelle, la renderà setosa e pronta a ricevere i trattamenti successivi.

La pelle apparirà subito luminosa e morbidissima al tatto.

Fatto lo scrub infatti basterà applicare sotto la doccia, quindi a pelle ancora bagnata, qualche goccia di olio di mandorle. La nostra pelle sarà luminosa, morbida e da fare invidia a chi frequenta i migliori istituti di bellezza.