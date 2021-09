Le voci di spesa in famiglia descrivono sempre elenchi piuttosto lunghi e con cifre talvolta elevate. Ecco che in simili circostanze diventa necessario compiere delle scelte e tagliare sulle spese che si possono rimandare. Sarà capitato a molti di nutrire il desiderio di rinnovare il corredo di asciugamani ormai datato e composto da pezzi di diversi colori. Ebbene, fortunatamente esistono delle soluzioni che consentono di dare un nuovo look agli accessori da bagno senza spendere un capitale. Perché buttare i vecchi asciugamani quando si possono riutilizzare con questo trucco geniale?

Riciclare e ricreare non serve solo al risparmio familiare

Negli ultimi tempi la logica del fai-da-te e del riciclo creativo è diventata una vera e propria mania per molte persone. A volte non si tratta di una semplice questione economica. Riciclare, ricreare e dare nuova forma e nuova vita agli oggetti è un’esperienza che per alcuni può essere davvero appagante e gratificante. Ora che l’estate volge al termine e chi rientra dalle vacanze si appresta al cambio di stagione, troverà sicuramente qualcosa di cui vorrebbe disfarsi.

Un classico esempio sono quei cappelli che si utilizzano in spiaggia a tesa larga per riparasi dal sole e dare stile alla propria mise. Ecco, proprio cappelli simili a quelli da spiaggia si possono utilizzare per realizzare dei complementi d’arredo davvero chic da fare invidia ai vicini. Chi invece in questo periodo si dedica al restyling dei mobili e vuole agire in economia, potrebbe valutare possibilità davvero economiche per nuovi look domestici. Un esempio lo abbiamo illustrato nell’articolo “Come verniciare un mobile in legno senza carteggiare in 4 semplici mosse”.

A questo punto, chi proprio ha preso la mano con le attività di riciclo creativo, potrebbe dedicarsi ai vecchi asciugamani del bagno. Una idea tanto semplice quanto efficace potrebbe essere quella di ritinteggiare il tessuto. Asciugamani ormai spaiati e di colori o fantasie differenti creano davvero tanta confusione quando sono appesi.

Ecco perché ritinteggiandoli tutti con la stessa nuance si potrà dare davvero un aspetto nuovo al proprio bagno. Attualmente esistono in commercio diverse soluzioni che ben si adattano alle esigenze di ciascuno. Gli amanti del green possono utilizzare al posto dei prodotti chimici anche moltissime tinture naturali per creare vivaci sfumature di colore. Naturalmente, è preferibile che i tessuti di partenza abbiano colorazioni piuttosto chiare di modo da sfruttare al meglio la colorazione.

