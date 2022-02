Capita di avere poco tempo a disposizione o non sapere proprio cosa preparare da mangiare. In queste occasioni c’è sempre un piatto che salva il pranzo o la cena.

Basta aggiungere alle uova del formaggio grattugiato e un pizzico di sale, per preparare velocemente una squisita frittata. Una ricetta semplice e gustosa che può diventare un antipasto, un piatto unico o può sostituire i salumi nel panino.

La frittata è un piatto che piace proprio a tutti, una ricetta classica che può essere preparata in ogni occasione.

Per preparare una soffice e squisita frittata non servono le uova ma solo questo ingrediente spesso sottovalutato

Le uova sono l’ingrediente principale di ogni frittata. Ma in realtà non è sempre così. Possiamo sostituire questo alimento con un prodotto davvero eccezionale.

Parliamo dell’acquafaba, un ingrediente spesso sottovalutato e considerato uno scarto alimentare. L’acquafaba non è altro che il liquido dei legumi, in particolare dei ceci e dei fagioli. L’acqua di cottura che troviamo all’interno delle confezioni in vetro o in cartone.

Sembra strano, ma questo liquido si può utilizzare per preparare piatti dolci e salati e, proprio come gli albumi, può essere montato a neve. Un prodotto eccezionale che conserva, anche, tutte le proprietà benefiche dei legumi.

Ecco, quindi, gli ingredienti per preparare la nostra frittata:

4 cucchiai di acquafaba (liquido dei ceci);

100 grammi di farina di ceci;

60 millilitri di acqua;

1 zucchina;

prezzemolo;

mezza cipolla;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

peperoncino in polvere q.b.

Quindi, per preparare una soffice e squisita frittata ci basterà utilizzare solo questo liquido.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta lavando la zucchina e tagliandola a cubetti. In una padella versiamo l’olio extravergine di oliva e lasciamo rosolare la cipolla. Uniamo la zucchina, un pizzico di peperoncino in polvere e aggiustiamo di sale.

Prepariamo anche una pastella unendo alla farina di ceci, l’acqua, il prezzemolo tritato e il sale.

Nel frattempo, in una ciotola ben fredda montiamo a neve l’acquafaba. Incorporiamola delicatamente alla pastella, unendo anche le zucchine cotte.

In un tegame scaldiamo l’olio e versiamo il nostro composto. Lasciamo cuocere da entrambi i lati, fino a completa doratura. Ora possiamo servire la nostra frittata speciale. Ottima sia calda che a temperatura ambiente.

Un ultimo consiglio. La ciotola che utilizzeremo per montare l’acquafaba deve essere necessariamente ben fredda.

Approfondimento

Per ottenere una frittata alta e soffice come una nuvola è questo il segreto tramandato dalle nonne