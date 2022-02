Non c’è niente di meglio, per sconfiggere completamente la noia dovuta alla pandemia, che una bellissima vacanza. L’Italia, poi, non manca di mete e di luoghi caratteristici, con turisti da tutte le parti del Mondo, almeno si spera per questa estate.

Tra i luoghi da visitare, non ci sono solo quelli più conosciuti. Anche nelle città più grandi e più ricche di storia, si possono scoprire posti poco noti ma molto belli e interessanti da conoscere. Un esempio caratteristico è il villaggio Neumann vicino a Torino. Si tratta di un piccolo villaggio, fatto costruire dal proprietario di un’azienda per i suoi operai specializzati.

Pochi, però, penserebbero che basta rispondere a un semplice questionario per poter vincere delle splendide vacanze. Così è per una proposta, che arriva direttamente da una delle mete più ambite d’Italia, il Trentino Alto Adige.

Viaggiare, in ogni caso, costa non poco. Anche se a volte si può usufruire di qualche promozione. Acquistando i biglietti con ampio anticipo, è possibile risparmiare sull’aereo o sul treno. Anche per quanto riguarda l’hotel, è possibile trovare delle buone offerte. Da non trascurare sono gli agriturismi, che permettono di viaggiare e scoprire luoghi magnifici a contatto con la natura.

Basta rispondere a un semplice questionario per poter vincere una bellissima vacanza in Alto Adige per 7 giorni da sogno

Le montagne del Trentino sono un punto di attrazione formidabile, sia d’inverno che d’estate. Sulle montagne del Trentino è possibile svolgere tante attività, come sciare o fare magnifiche passeggiate gustando una gastronomia molto caratteristica. A disposizione dei turisti, vi sono baite sparse un po’ dappertutto sul territorio, sia in collina sia in montagna. Queste sono anche legate ad un’esperienza di agriturismo, tramite cui è possibile conoscere le specialità della zona.

Proprio tra questi c’è la possibilità di vincere una settimana di vacanze gratuite. È una proposta fatta da Gallo Rosso, un punto d’unione creato nel 1998 dall’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. Mette insieme le varie aziende agrituristiche della Regione e valorizza le baite contadine dette maso.

Basta un gioco

Per questo offre la possibilità di vincere una settimana fra i tanti maso delle terre della Regione. Basta rispondere a qualche domanda e partecipare a un gioco da questo sito, secondo le condizioni specificate.

Cliccando sul sito si chiede di selezionare, attraverso dei video, il tipo di vacanza o di esperienza che si vorrebbe fare. Poi si compila una scheda, in cui si immettono i dati personali, e in seguito si potrà essere contattati per partecipare ad un gioco, che permetterà di vincere questa meravigliosa vacanza.

Un’occasione rara e certamente da non sprecare, soprattutto per chi già conosce le meravigliose valli e montagne del Trentino Alto Adige.