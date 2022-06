Il dolce, per tanti, è imprescindibile come conclusione ideale di un pasto. Molto spesso quando si mangia fuori casa, ma non si disdegna mai neppure quando si sta tra le proprie quattro mura. Per altri, invece, è un qualcosa di pleonastico, meglio un buon caffè o la frutta. Anche se mangiarla, alla fine del pasto, non sarebbe proprio consigliata per gli effetti che può avere.

I ricettari di dolci sono tra i più diffusi. Un po’ perché non tutti li sanno cucinare, un po’ perché, forse, ne esistono di varietà infinita. Mescolando insieme ingredienti che, all’apparenza, non c’entrano nulla l’uno con l’altro, a volte si possono ottenere davvero delle prelibatezze.

È quello che faremo tra poco, preparando un dessert davvero squisito in pochissimi passaggi abbinando due alimenti piuttosto diversi. Un dolce che potrebbe avere i suoi proseliti sia tra i bambini, per una merenda sfiziosa, sia tra gli adulti, che anche tra coppie, alla fine di una cena romantica.

Due soli ingredienti, semplici, economici, gustosi. Entrambi diffusissimi, entrambi ottimi per il nostro organismo, se assunti nelle giuste quantità. Un dolce che si può consumare anche sotto l’ombrellone, dopo un bel bagno, oppure al termine di una competizione sportiva per reintegrare. Insomma, si può mangiare sempre e comunque.

Per preparare in un minuto un dolce goloso e sorprendente bastano una banana e alcuni pezzi di questo buonissimo ingrediente

La banana è la base. Sappiamo benissimo le sue qualità. La sua ricchezza di potassio e la sua capacità di essere ottima per combattere colesterolo e pressione alta. Si può consumare in tanti modi. Dal più classico, sbucciandola e in pochi morsi, all’abbinamento con altri cibi, siano essi dolci e salati. Gelati, succhi e frullati poi ne possono sprigionare tutta la sua bontà in altri modi.

Il cioccolato fondente è invece un dolce più elitario, che non piace proprio a tutti. Delicato, raffinato da non assumere in quantità eccessive. Per far sì che sia benefico per il nostro apparato cardiovascolare oltre che per il nostro umore. Esso, infatti, è ricco di flavonoidi che vanno ad agire sulle arterie, mantenendole flessibili e dilatate. Una sorta di elisir di lunga vita.

Come andare ad abbinarli in questo dessert? Molto semplice. Sbucciamo la banana, sminuzziamo il cioccolato fondente e andiamo a inserirlo in più parti del frutto. Quindi, se abbiamo un forno a microonde, sarà sufficiente mettere all’interno la banana per un minuto, per vedere il cioccolato sciogliersi e fondersi con la polpa del frutto. Spegniamo e serviamo caldo per godere di tutta la meraviglia di questo mix di sapori.

Per preparare in un minuto un dolce goloso e nutriente, basteranno semplicemente alcuni semplici passaggi per rimanere davvero piacevolmente sorpresi.

