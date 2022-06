Tempo di cene in terrazzo, in giardino e anche a casa. Con la bella stagione arriva anche la piacevolezza di passarle insieme ad amici e familiari. Importante componente della cena è però il menù. Questo, infatti, dobbiamo idearlo in modo intelligente, soprattutto perché con il caldo eccessivo l’appetito cala. Ma, nonostante la poca fame, è comunque necessario mangiare. Possiamo allora preparare qualcosa di delicato per i nostri ospiti.

Il menù estivo

Il menù estivo deve essere fresco e dissetante. Scegliamo, quindi, cibi che sono in grado di dissetarci e che siano soprattutto freschi.

Possiamo scegliere il melone, del prosciutto, un dessert di frutta e un primo piatto leggero, come ad esempio la pasta al pesto con i gamberi, un’insalata di farro e orzo e anche degli spaghetti allo scoglio. Da non dimenticare, però, l’antipasto. Uno stuzzichino raffinato da spalmare sul piatto che aprirà la nostra cena.

Se siamo in grado, il pane possiamo anche farlo noi a casa. In questo modo sarà tutto fatto in casa e dalle nostre mani. È sempre bello poter servire ai nostri ospiti dei cibi realizzati completamente da noi.

Per un antipasto che lascerà tutti a bocca aperta ecco la crema di formaggio con un ingrediente speciale

La ricetta di oggi è una crema di formaggio veramente deliziosa realizzata con del Gorgonzola. Questo formaggio non è amatissimo, però, preparato in questo modo, il suo famoso odore di piedi si sentirà pochissimo.

Per realizzare questa crema avremo bisogno di 300 g di Gorgonzola dolce, 100 g di mascarpone, 25 g di panna liquida fresca e 150 ml di Champagne. Ingredienti tutti facilissimi da trovare al supermercato. Queste quantità andranno bene per circa sei persone.

Procedimento

Per fare la crema ci servirà un frullatore o un mixer elettrico per amalgamare bene tutti gli ingredienti. La prima cosa da fare è inserire il Gorgonzola, il mascarpone e la panna nel mixer. E poi dobbiamo azionarlo finché tutti e tre gli ingredienti non si saranno amalgamati.

Ora prendiamo il composto e mettiamolo in una ciotola dove andremo a versare i nostri 150 ml di Champagne. Una volta che abbiamo aggiunto il liquido dobbiamo lasciare riposare il tutto per circa un’ora. Quindi prepariamolo prima e non sul momento, pensando si tratti solo di mixare gli ingredienti.

Una volta passato questo tempo, versiamo nuovamente tutto nel mixer e azioniamolo. Ecco che dovremmo avere una crema di formaggio delicata e buona per un antipasto che lascerà tutti a bocca spalancata. E non dimentichiamo che lo champagne va benissimo anche se usato con le uova.

