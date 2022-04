La pressione è uno dei valori principali che indica il nostro stato di salute. Essa misura la forza con cui il nostro sangue scorre all’interno del corpo. Non solo, è anche tra le principali cause delle malattie cardiovascolari. Pensiamo che, nel Mondo, più del 10% delle cause di morte sono dovute all’ipertensione. Questi dati, quindi, ci fanno capire quanto sia importante tenerla sotto controllo.

Quando misuriamo la pressione siamo di fronte a due valori. La pressione massima è quella esercitata dal sangue nel momento del battito cardiaco. Quella più bassa, la minima, è invece quella che si rileva tra un battito e l’altro, quando il cuore, cioè, riprende fiato. Entrambi gli indicatori hanno la stessa importanza anche se, frequentemente, si pensa che un valore alto di massima sia più preoccupante. La letteratura scientifica conferma questo pensiero, ma poi bisogna analizzare ogni singolo caso. Per questo, sarebbe meglio e consigliato affidarci a un medico per eseguire tutti gli esami specifici.

Oltre, ovviamente, a un controllo periodico che possiamo tranquillamente fare a casa nostra. Per esempio, con un misuratore di pressione o con un saturimetro, diventato tristemente famoso in ogni famiglia a causa del Covid 19.

Tuttavia, quando verifichiamo un innalzamento improvviso della pressione, possiamo subito agire per abbassarla alimentandoci con il cibo. Uno dei più famosi è certamente la banana. Chi soffre di ipertensione sa che nella sua dieta questo frutto non deve mai mancare.

Come abbassare subito la pressione senza l’uso di farmaci, ma con questo frullato alle banane con altri ingredienti che dilatano i vasi sanguigni

Oggi vogliamo suggerire una bevanda, a base di banane, che può andare a far scendere subito la pressione. Un rimedio veloce e naturale che, però, non deve assolutamente sostituire da solo il parere di un medico. Semplicemente un concentrato ottimo per aumentare i livelli di potassio e andare così a contrastare livelli troppo altri di sodio. Per farlo, ecco quali ingredienti utilizzare:

300 ml di latte;

2 banane;

50 grammi di mirtilli;

un cucchiaio di cacao amaro;

un cucchiaio di miele;

2 cubetti di ghiaccio;

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Le banane apportano molto potassio, il cacao sarebbe un vaso dilatatore molto efficace, l’olio extravergine e i mirtilli sarebbero ottimi per ridurre i problemi cardiovascolari. Infine, il latte aumenterebbe il quantitativo di calcio e aiuterebbe a ristabilire l’equilibrio elettrolitico, mentre il miele avrebbe un effetto calmante sui vasi sanguigni.

Soprattutto con l’arrivo del caldo, un frullato di questo tipo è molto indicato e si può assumere in ogni momento della giornata. Oltre a essere particolarmente gustoso.

Per prepararlo, basta sbucciare le due banane, tagliarle a pezzi e metterle nel frullatore con 150 ml di latte. Diamo un primo giro per amalgamare bene, poi andiamo ad aggiungere i restanti 150 ml di latte, i mirtilli, il cacao, l’olio e il miele. Frulliamo bene. Aggiungiamo un paio di cubetti di ghiaccio, facciamo un ultimo giro e poi versiamo nel bicchiere.

Ecco come abbassare subito la pressione, con questo frullato di banane, mirtilli e cacao che sarà molto apprezzato, oltre che per le sue qualità, anche per il suo buonissimo gusto.

