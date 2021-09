Per placare la tosse grassa e sciogliere il catarro sono utilissimi questi 3 rimedi naturali

Con l’arrivo dell’autunno e dei suoi tipici sbalzi di temperatura è molto facile prendersi un bel raffreddore.

Mal di testa, febbre, tosse e mal di gola, sono solo alcuni dei sintomi di questo malessere che tende a sfiancare mente e corpo.

Per far passare i primi sintomi e stroncare sul nascere l’influenza, oltre ai medicinali, possiamo comunque affidarci ai classici rimedi naturali della nonna.

Un ingrediente fenomenale

Uno degli alimenti naturali più efficaci per l’influenza è sicuramente il miele. Questa sostanza zuccherina, oltre ad essere veramente deliziosa, gode di numerose proprietà benefiche per la salute.

Infatti, il miele è molto apprezzato perché è un fedele alleato della memoria e dell’intestino. Ed inoltre, grazie alle sue proprietà antibatteriche, è anche un toccasana per tosse e mal di gola.

Nelle prossime righe, vedremo come far sprigionare al massimo tutte le sue proprietà ed usarlo al meglio contro il raffreddore.

Infatti, per placare la tosse grassa e sciogliere il catarro bastano sono utilissimi questi 3 rimedi naturali

Il primo rimedio della nonna è un infuso di mele cotte e miele. In questo periodo, fra le mele più buone e facili da trovare al supermercato vi sono la golden delicious, la renetta e la stark.

Ma facciamo attenzione al modo in cui le conserviamo in casa, perché i moscerini della frutta sono sempre in agguato.

Il procedimento per realizzare questo fantastico infuso è davvero molto semplice. Per prima cosa, laviamo bene le mele e tagliamole a pezzetti. Dopo di che, mettiamole all’interno di un pentolino e ricopriamole interamente con l’acqua. Ora aggiungiamo un paio di cucchiaini di miele e mescoliamo per farlo sciogliere.

A questo punto, accendiamo il fuoco e lasciamo cuocere il tutto. Dopo circa 30 minuti, quando l’acqua sarà asciutta e le mele ammorbidite, possiamo prelevare il succo e filtrarlo in una tazza.

Le incredibili proprietà della cipolla

Un altro rimedio naturale, anch’esso tramandato dalle nostre nonne, è il decotto di cipolla.

Sbucciamo e tagliamo una cipolla grossolanamente ed immergiamone i pezzi nell’acqua. Ora, facciamo scaldare il tutto in un pentolino, fino all’ebollizione, e poi lasciamo riposare per 10 minuti coprendo con un coperchio.

A questo punto filtriamo il liquido in una tazza, dove faremo sciogliere un cucchiaino di miele, per aumentare gli effetti benefici sulla tosse.

Una pianta aromatica che potremmo avere in casa

Infine, risulta molto efficace contro la tosse ed il catarro anche il timo. Infatti, questa pianta aromatica è utilizzata fin dai tempi più antichi, per curare infezioni, dolori articolari e il raffreddore.

Quindi, per placare la tosse grassa e sciogliere il catarro sono utilissimi questi 3 rimedi naturali che abbiamo appena elencato.

Anche con il timo possiamo preparare una deliziosa tisana. Basterà, infatti, prelevare le sommità fiorite della pianta o acquistarne un po’ in erboristeria, nei supermercati, o dal fruttivendolo di fiducia.

Versiamone un cucchiaio all’interno di 300 millilitri di acqua bollente e lasciamo in infusione per un paio di minuti. A questo punto filtriamo e facciamo sciogliere il solito cucchiaino di miele, anche di timo se riusciamo a trovarlo.

