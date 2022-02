Per piedi lisci e morbidi ecco 3 semplici rimedi per il problema dei talloni screpolati con pelle secca e dura

Quello dei talloni screpolati è un problema molto diffuso. Questa zona del piede si presenta spesso molto ruvida, con la pelle secca e indurita, quasi callosa. Nei casi più gravi, si possono addirittura formare dei taglietti. Oltre ad essere dolorosi, possono veicolare germi e batteri, causando quindi infezioni.

Siamo in inverno e c’è ancora molto tempo prima di indossare i sandali. Ancora per qualche mese, infatti, terremo i nostri piedi ben al calduccio, avvolti da morbide calze e riparati all’interno di comode scarpe. Questo però non significa che non dobbiamo avere cura delle nostre estremità. In questo periodo, ci preoccupa soprattutto il freddo. Per riscaldare i piedi, potrebbe essere efficace questo pediluvio. Essendo sempre avvolti da pantofole e calzettoni, non badiamo molto all’estetica dei nostri piedi. In inverno, spesso, neppure mettiamo lo smalto sulle unghie. Tuttavia, è bene giocare d’anticipo e cominciare a dedicare ai nostri piedi le giuste cure per poterli sfoggiare con orgoglio la prossima primavera.

Come già detto, è bene curare i danni per limitare le conseguenze. Per piedi lisci e morbidi bastano pochi accorgimenti. Tra l’altro, come vedremo nelle prossime righe, ci sono molti rimedi naturali. Sono semplici ed anche economici.

Scrub e creme idratanti

Per prima cosa, bisognerebbe fare uno scrub esfoliante una volta a settimana e, subito dopo, applicare una buona crema idratante. Se la situazione è abbastanza grave, ripetere il trattamento anche 2 o 3 volte alla settimana. Prima dello scrub, per ammorbidire la pelle, è utile fare un bel pediluvio a base di bicarbonato. Possiamo aggiungere del succo di limone per un effetto disinfettante. Qualche goccia di olio essenziale di lavanda ha invece un gradevole effetto rilassante. Per le quantità, regolarsi come segue: per un catino d’acqua calda, 2 cucchiai di bicarbonato e 3 o 4 gocce di essenza. Il pediluvio dovrebbe durare circa 15 o 20 minuti.

Per piedi lisci e morbidi ecco 3 semplici rimedi per il problema dei talloni screpolati con pelle secca e dura

A questo punto siamo pronti per fare il nostro scrub. Vediamo gli ingredienti che possiamo utilizzare.

Per un effetto rinfrescante, prendere una tazzina di zucchero semolato, unirvi mezza tazzina di olio d’oliva (o olio di mandorle dolci) e delle foglioline di menta fresca tritate. In alternativa, vanno bene anche 4 o 5 gocce di olio essenziale di menta. Miscelare il tutto e strofinare il composto con delicatezza eseguendo movimenti circolari. Dopo un quarto d’ora circa di trattamento, sciacquare con acqua tiepida.

Un’altra alternativa molto efficace prevede l’impiego dell’olio di eucalipto, perché possiede proprietà antisettiche, antibatteriche e antinfiammatorie. Per le quantità: una tazzina di sale fino, mezza tazzina di olio vegetale a scelta (va benissimo quello d’oliva, ma anche quello di lino, di cocco o di mandorle) e 2 o 3 gocce di olio essenziale di eucalipto. Come spiegato prima, applicare il tutto facendo un delicato massaggio e poi risciacquare.

Lettura consigliata

Sembra incredibile ma i piedi svelano carattere e personalità di una persona