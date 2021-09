Un vecchio adagio recita che “l’abito non fa il monaco”. Per molti versi è vero. Spesso ci si fa ingannare da un tipo di abbigliamento o una certa pettinatura e si arriva a conclusioni affrettate – spesso sbagliate – su alcune persone. Le si giudica solo sulla base dell’apparenza, per esempio il loro abbigliamento o la presenza di tatuaggi.

Ci sono tuttavia dei tratti fisici che possono rivelare molto della personalità di una persona. Ad esempio, sembra incredibile ma i piedi svelano carattere e personalità di una persona. In termine tecnico si parla di podomanzia.

Le occasioni per sbirciare i piedi altrui non mancano. In spiaggia e in piscina abbiamo avuto un’intera stagione per guardare varie forme dei piedi. Ma ancora adesso le opportunità non mancano. Molte donne riescono ad indossare sandali e scarpe aperte anche in pieno inverno. Possiamo poi lanciare un’occhiata negli spogliatoi dopo l’allenamento in palestra o piscina.

Sembra incredibile ma i piedi svelano carattere e personalità di una persona

Piede egizio

La tipologia più diffusa, presenta un andamento “a scalare”. L’alluce è il dito più grosso e più lungo. Tutti gli altri, degradano fino ad arrivare al quinto dito che è il più piccino.

Le persone con questa forma dei piedi sono molto pratiche, concrete e razionali. A livello caratteriale, sono però anche piuttosto riservate e tendono ad avere parecchi segreti.

Piede greco

Affusolato ed elegante, il piede greco è quello in cui il secondo dito è più lungo rispetto all’alluce. Tutte le altre dita, poi, si accorciano in maniera graduale.

Chi ha il piede greco è molto sicuro di sé e ha molta ambizione, soprattutto sul lavoro. Talvolta, però, questa sicurezza eccessiva può sfociare in prepotenza.

A livello estetico, molti considerano il piede greco il più bello. Per tal motivo viene chiamato anche “piede da modella”.

Piede romano o quadrato

Si parla di piede romano quando le prime tre dita hanno tutte la medesima lunghezza e, in genere, la parte anteriore del piede è piuttosto tozza. Questa forma abbastanza diffusa, è tipica delle persone taciturne e che tendono ad inseguire sogni difficilmente raggiungibili e amori destinati a non realizzarsi perché non corrisposti.

Piede germanico

Nel piede germanico, l’alluce è il dito più grosso, mentre tutte le altre dita sono molto più piccole e simili tra loro in lunghezza. Le persone con questa forma di piede sono concrete e molto pratiche. Valutano bene ogni situazione e non prendono decisioni avventate. Piuttosto metodiche, non amano i cambiamenti e sono poco creative.

Curiosità

I nomi delle varie tipologie dei piedi si riferiscono alle vele delle navi utilizzate in passato dai popoli da cui prendono il nome.

Approfondimento

