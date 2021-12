In fatto di abbigliamento, si può avere un proprio stile personale, molto ben identificabile, oppure si seguono le mode del momento. Su tipi di gonna, tagli di capelli e colori di smalto, gli Esperti del settore Moda & Beauty di ProiezionidiBorsa non si stancano mai di scrivere, perché ci tengono a dare ai loro fedeli Lettori sempre utili consigli, il più possibile aggiornati. Nel presente articolo ci soffermeremo sulle calzature. Già abbiamo parlato del fatto che queste particolari scarpe dal sapore retrò stanno spopolando e sono perfette per le occasioni più eleganti. Per un look più grintoso, ecco invece 9 modelli di anfibi per essere al top, alcuni a meno di 100 euro.

Ormai il freddo è ufficialmente arrivato e le più freddolose sentono il bisogno di scaldare bene sia i piedi che anche le gambe. Perfetti in questo caso sono gli stivali alti, anche chiamati cuissard. Molto femminili e dal potenziale seduttivo molto alto, gli stivali alti vanno indossati coi giusti accorgimenti perché, altrimenti, il rischio di cadere nel volgare è piuttosto alto.

Con o senza tacchi ecco come indossare gli stivali più trendy della stagione per essere sempre al top e mai volgari

Partiamo subito affrontando il discorso tacco. Si tratta semplicemente di una questione di contesto. I tacchi si prestano per la sera: per una festa, un evento particolare, un vernissage, ecc… Per il giorno, invece, sono decisamente più indicati gli stivali alti ma col tacco basso. Sono anche più pratici e comodi.

Consigli di outfit

Gli stivali alti stanno benissimo con i pantaloni stretti, tipo leggings e jeans skinny. Per creare un look casual ed informale, l’ideale è indossare felpe o maglioni over size o addirittura mini abiti che cadono morbidi fino a metà coscia.

Puntando su un look sportivo per la parte alta del corpo, riusciremo infatti a moderare il lato più aggressivo e seducente della calzatura.

E se proprio non riuscissimo a fare a meno della gonna corta?

A maggior ragione, anche in questo caso, la soluzione migliore è quella di giocare sui contrasti e sull’effetto sdrammatizzazione. Una gonnellina svolazzante, magari in pelle, va abbinata ad un cardigan o ad un pullover lunghi, oppure ad una tshirt bianca, molto semplice, da indossare sotto ad una felpa XL con zip e cappuccio.

E così, con o senza tacchi ecco come indossare gli stivali più trendy della stagione per essere sempre al top e mai volgari.

Possiamo infine creare anche un effetto bon ton, molto romantico e stile bambolina. In questo caso, la soluzione è puntare sugli accessori, come sciarpe e cappelli in delicate sfumature di rosa e lilla.

