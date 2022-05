I pavimenti sono tra le superfici di casa più soggette alla sporcizia e all’accumulo di germi e batteri. Infatti con le scarpe sporche spesso entriamo in casa senza prestare troppa attenzione e calpestiamo i pavimenti con le stesse calzature con le quali poco prima calpestavamo il suolo pubblico.

Prima di pulire i pavimenti è importantissimo conoscere il materiale di cui sono costituiti. Questo per evitare di utilizzare prodotti troppo aggressivi che possano rovinare i materiali di cui essi sono composti. Infatti dobbiamo tenere bene a mente che non tutti i materiali sono uguali, pertanto non tutti possono essere trattati con gli stessi prodotti. Va da sé che le piastrelle non vadano trattate come il parquet.

Per pavimenti sempre puliti e sgrassati bastano 3 trucchetti efficacissimi utili su piastrelle e parquet perfetti anche per profumare casa

Per mantenere puliti più a lungo i pavimenti a piastrelle è indispensabile utilizzare alcuni prodotti specifici, infatti non basta pulire le piastrelle con della semplice acqua e un panno umido.

Un rimedio eccellente è l’unione tra acqua e ammoniaca. L’ammoniaca è un ottimo prodotto anche per igienizzare la casa, nonché per rendere i pavimenti brillanti. Tuttavia l’unica controindicazione è che presenta un odore molto forte. Per risolvere questo problema potremmo aggiungere delle gocce di olio essenziale profumato a nostro gusto. Inoltre l’ammoniaca è utile anche per pulire fondo le fughe tra le piastrelle, che solitamente restano nere anche dopo i lavaggi. Per farlo dovremmo aiutarci con una spugnetta, con la quale strofinare bene la superficie delle fughe.

Per la pulizia delle piastrelle potremmo poi utilizzare la candeggina. È un prodotto molto efficace e sbiancante, nonché disinfettante, che però dovremo diluire in acqua. Infatti la candeggina è un prodotto abbastanza aggressivo. Il consiglio è quello di non utilizzarla in eccesso perché potrebbe causare un ingiallimento delle piastrelle.

Come pulire il parquet

Se invece il nostro pavimento è rivestito con parquet, meglio trattarlo con acqua e sapone di Marsiglia. Un rimedio antico, ma molto efficace, perfetto anche per profumare casa più a lungo. Meglio utilizzarlo in versione liquida. Inoltre, una volta utilizzato sul pavimento, sarebbe preferibile asciugare il pavimento con l’aiuto di un panno di cotone, così da evitare la formazione di possibili macchie.

Per disinfettare

Per disinfettare i pavimenti, sempre ricchi di qualsivoglia batterio, potremmo optare per l’uso di acqua bollente con un misurino di aceto o qualche cucchiaio di alcool. Tuttavia ricordiamo che, mentre l’alcool può essere impiegato anche sul marmo, l’aceto non va utilizzato su superfici lucide perché potrebbe opacizzarle.

Ebbene, per pavimenti sempre puliti e sgrassati bastano pochi e semplici rimedi efficacissimi.

Lettura consigliata

Come allontanare i piccioni da balconi, terrazzi e davanzali per evitare di avere pavimenti e vestiti pieni di disgustosi escrementi