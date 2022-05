Sono tra i volatili più diffusi in natura, in quanto si adattano bene a climi caldi, ma anche a quelli freddi. Negli ultimi decenni hanno letteralmente invaso le città e le zone abitate: stiamo parlando dei piccioni.

Questi uccelli, che appartengono alla famiglia dei Columbidi, sono animali innocui, ma la cui presenza diventa una seccatura a causa della loro abitudine di lasciare in giro i propri escrementi. Questi, infatti, sarebbero infettivi, dato che potrebbero favorire la trasmissione di salmonella ed escherichia coli. Inoltre potrebbero anche essere corrosivi per le superfici.

Come allontanare i piccioni da balconi, terrazzi e davanzali per evitare di avere pavimenti e vestiti pieni di disgustosi escrementi

I piccioni sostano spesso nei dintorni delle abitazioni perché sono particolarmente attratti dalla presenza di cibo, quindi da briciole, spazzatura, avanzi di cibo lasciati incustoditi su terrazzi e nei giardini. Pertanto il primo consiglio utile è quello di non lasciare residui di cibo su davanzali, terrazzi o in giardino, neppure nelle ciotole degli amici pelosi.

Ma come fare per allontanare i piccioni dalle nostre abitazioni senza arrecargli del male?

Per allontanarli in modo cruelty-free

Un metodo molto efficace per allontanare i piccioni dai terrazzi ed evitare che con i loro escrementi sporchino dappertutto è l’utilizzo di un dispositivo ad ultrasuoni. Un aggeggio che infastidisce i volatili, ma che è innocuo sia per loro che per gli uomini. L’unica pecca di questo dispositivo è il costo leggermente elevato.

Ancora, potremmo decidere di ricorrere all’uso delle spezie. I volatili, infatti, odiano spezie come il peperoncino e la cannella. Dunque potremmo riporre degli appositi contenitori contenenti le spezie lungo tutta la superficie di terrazzi, balconi e giardini. Potremo posizionarli anche sui davanzali delle finestre.

Possiamo inoltre utilizzare del nastro riflettente, acquistabile dal ferramenta, da posizionare lungo il corrimano delle ringhiere. I piccioni, infatti, sono intimoriti dall’effetto catarifrangente. Oppure potremmo optare per la creazione di sagome in cartone di grandi uccelli, ai quali creeremo degli occhi catarifrangenti. Un metodo alternativo, ma molto efficace, per spaventare i volatili ed anche per far divertire i piccoli di casa, che potrebbero partecipare alla realizzazione delle sagome.

Possiamo inoltre utilizzare i classici rimedi, come le girandole mobili da mettere nei vasi delle piante o della carta stagnola.

Consigli pungenti

Infine ricordiamo che in commercio esistono i così detti spuntoni. Una sorta di aghi doppi da posizionare su davanzali, tetti ed estremità dei balconi. Un rimedio, tuttavia, non del tutto efficace, soprattutto se si abita in condominio, in quanto i piccioni si appoggerebbero al terrazzo del vicino sporcando comunque anche il nostro. Molto più efficace l’uso degli oli essenziali, soprattutto quelli che con il loro odore infastidiscono i volatili e li tengono effettivamente lontani dai paraggi.

Dunque ecco come allontanare i piccioni da balconi, terrazzi e davanzali con semplici ma efficacissimi rimedi naturali.

Lettura consigliata

Per eliminare formiche e scarafaggi da casa e giardino basta un solo prodotto efficacissimo utile anche per togliere le macchie di ruggine