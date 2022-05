Giugno è oramai alle porte e si comincia già a sentire aria di vacanze. Molti, quindi, programmano delle piccole fughe al mare, nelle città d’arte e nelle capitali europee. Il rischio, però, è quello di trovarsi immersi nella folla e avere difficoltà nel visitare le maggiori attrazioni, oppure di rimanere compressi nella spiaggia e faticare a immergersi in acqua. Per questo, oggi suggeriamo un itinerario differente che potrebbe essere adatto sia alle coppie che alle comitive di amici. È infatti possibile sentire il dolce profumo di lavanda e ammirare i meravigliosi campi di fiori viola che si stagliano nel paesaggio in questi luoghi magici non lontani dalla frontiera italiana. Scopriamo insieme quali sono queste deliziose località.

Le varianti più simili presenti sul suolo italiano

Prima, però, di passare in rassegna la Provenza, vediamo quali sono dei luoghi simili da poter visitare all’interno dello Stivale. Non tutti, per varie ragioni, possono permettersi di spostarsi fino in Francia. Per fortuna, però, ci sono delle valide alternative. Sono presenti infatti diverse “vie della lavanda”, tutte situate nel nord Italia. Uno dei punti principali piemontesi è Demonte, dove oltre ai campi profumati, si può trovare anche una antica distilleria che vende i preziosissimi oli essenziali estratti da questo fiore. In Lombardia, invece, sono famosi i terreni di Godiasco, nell’Oltrepò Pavese. Infine, in Liguria è presente Colle di Nava, dove a luglio viene organizzata una vera e propria festa per la raccolta.

Dolce profumo di lavanda e distese di fiori viola in queste deliziose città provenzali a due passi dall’Italia, da visitare a giugno e luglio

A pochi passi dalla Liguria, oltre al confine francese, è assolutamente imperdibile una visita alle Gole del Verdon. Qui è presente il canyon più lungo di tutta Europa, un totale di 25 km con una profondità massima di 700 metri. Nelle sue vicinanze è necessario recarsi a Moustiers Sainte-Marie e a Valensole. Il primo è un polo abbastanza turistico, quindi non è il caso di fermarsi a mangiare o a dormire, il secondo invece si rivela più autentico e più ricco di questa meraviglia naturalistica. Infine una terza tappa da non perdersi assolutamente è Senanque, dove è presente anche una piccola abbazia. Nei paraggi si trova anche però Roussillon, una cittadina molto particolare, caratterizzata dalle casette dalle sfumature rossastre che si fondono con il paesaggio color ocra.

Approfondimento

