Per deliziare i palati dei nostri figli, o di qualsiasi ospite, non c’è niente di meglio che realizzare dei dolci. Sulle nostre pagine abbiamo visto svariate ricette di ottimi dessert da replicare e servire. Tra questi ricordiamo, ad esempio, la torta istantanea semplice, leggera e pronta in pochi minuti da preparare con gli albumi avanzati. Nell’articolo di oggi, invece, vedremo come creare delle deliziose crostatine al cacao, pronte in 10 minuti. Per realizzarne 4 avremo bisogno di:

100 g di zucchero semolato;

70 ml di latte;

150 g di farina 00;

2 uova;

5 g di lievito per dolci;

100 ml di olio di semi;

30 g di cacao;

2 cucchiaini di estratto di vaniglia.

Per la decorazione, invece, saranno necessari:

150 g di cioccolato bianco;

200 g di fragole;

300 g di formaggio spalmabile, tipo Philadelphia;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Ecco un dessert facile e veloce pronto in 10 minuti da gustare anche a colazione o per merenda

Innanzitutto, iniziamo a preparare le nostre crostatine. Quindi, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, montiamo all’interno di una ciotola le uova e lo zucchero. Dopo di che aggiungiamo il latte, l’olio di semi, l’estratto di vaniglia e la farina, il cacao e il lievito setacciati. Quindi amalgamiamo tutti gli ingredienti con una spatola fino ad ottenere un composto cremoso. Fatto ciò, imburriamo 4 stampini e distribuiamo al loro interno il composto al cacao. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti e nel frattempo possiamo occuparci della decorazione finale.

Per prima cosa, sciogliamo il cioccolato bianco a bagnomaria. Per fare questo, inseriamo dell’acqua all’interno di un pentolino e mettiamolo sul fuoco a fiamma dolce. Nel frattempo, tritiamo il cioccolato molto finemente ed attendiamo che l’acqua raggiunga l’ebollizione. A questo punto disponiamo sopra al pentolino la ciotola con il cioccolato al suo interno e, senza che tocchi l’acqua, iniziamo a farlo sciogliere. Una volta raffreddato, amalgamiamolo insieme allo zucchero a velo ed al formaggio spalmabile, fino ad ottenere una crema.

Ora non ci resta che sfornare le crostatine, farle raffreddare, estrarle dagli stampini e capovolgerle sui vari piattini. Adesso non dovremo fare altro che inserire la crema al cioccolato e formaggio all’interno di una sac à poche e decorare la superficie delle crostatine. Per dare un tocco di dolcezza e d’estate possiamo decorare la crostatina aggiungendo dei pezzi di fragole, precedentemente lavate e private del picciolo. Quindi, ecco un dessert facile e veloce, ideale per concludere un pranzo o una cena nel migliore dei modi.

Lettura consigliata

È questa la torta del momento da preparare in un baleno con soltanto 2 zucchine e senza usare il burro