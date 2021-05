La pulizia è un’azione quotidiana che tutti sappiamo di dover fare in casa, ci vuole tanta pazienza e del tempo da dedicargli.

La pulizia del pavimento è molto importante, sia per l’igiene dell’ambiente che per la resa estetica delle nostre stanze.

Purtroppo, le fughe tra le piastrelle del pavimento tendono a diventare subito nere e questo gli dà un aspetto poco piacevole.

Questo perché le fughe del pavimento sono zone dove si accumulano maggiormente lo sporco e la polvere, ma la soluzione è a portata di mano.

Sveleremo che basta 1 solo ingrediente che tutti abbiamo in casa per pulire le fughe del pavimento risparmiando tempo e denaro.

Soluzione a costo zero

Molti non sanno che esistono, oltre ai prodotti in commercio, anche molte sostanze naturali, efficaci e soprattutto a basso impatto ambientale, come il seguente.

Basterà utilizzare il bicarbonato, prodotto indispensabile grazie alla sua sensazionale versatilità, adatto per ogni problematica in casa.

Risulta ottimo anche per le piastrelle più delicate, pulendo in profondità senza comunque sbiadire i suoi colori originali.

In questo caso, possiamo mescolarlo assieme a dell’acqua calda fino a che andremo a formare una soluzione densa.

Basterà solo mettere alcuni cucchiai di bicarbonato dentro una piccola ciotola e intanto scaldare dell’acqua in un pentolino.

Versiamo l’acqua calda sul bicarbonato poco alla volta, mescolando con un cucchiaino; volendo possiamo aggiungere dell’acqua finché otterremo un composto gelatinoso e denso.

Dopodiché applichiamolo sulle fughe sporche per circa un’ora, passato questo tempo basterà rimuovere il grosso del bicarbonato con un panno.

Se lo sporco sembra non andare via del tutto basterà applicare una piccola pressione con uno spazzolino da denti, per una pulizia ancora più approfondita.

Prevenzione

Si consiglia, prima d’iniziare a pulire le fughe con questo metodo o qualunque altro, di fare una piccola prova su un angolo nascosto della casa.

In questo modo, preverremo ogni problema possibile, evitando anche di danneggiare le nostre piastrelle.