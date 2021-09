Da diversi mesi il nostro Ufficio Studi ha inserito questo titolo nella propria Lista delle Raccomandazioni. Nelle ultime settimane, il ritracciamento dei mercati internazionali ha visto scendere i prezzi di alcuni interessanti titoli. Per questo motivo, si stanno aprendo interessanti opportunità da poter cogliere.

Come al solito, la nostra attenzione si concentrerà su due aspetti fondamentali: tendenza dei grafici e fair value.

Questo il nostro tema per oggi: IGD rimane sottovalutato e dai livelli attuali potrebbe iniziare a salire velocemente.

Spieghiamo i motivi di questa affermazione.

IGD (MIL:IGD) ovvero Immobiliare Grande Distribuzione, quotata nel segmento Star capitalizza in Borsa circa 431,4 milioni di euro. La società sviluppa e gestisce centri commerciali.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 settembre al prezzo di 3,91 in rialzo del 2,89% rispetto alla seduta precedente. Nel corso del 2021, ha segnato il minimo a 3,32 ed il massimo a 4,705.

Dal recente minimo di 3,56 ad ieri, sembra essersi formato un pattern di bottom. Infatti, il segnale di ieri sembra dare spazio a questa probabilità e ad accelerazioni di breve termine.

Procediamo per gradi.

IGD rimane sottovalutato e dai livelli attuali potrebbe iniziare a salire velocemente

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value in area 4,67. I nostri calcoli invece, basati sui bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 5,80.

Quale strategia di investimento attuare quindi?

La tendenza di lungo termine è rialzista fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 3,53.

Al momento, le quotazioni sembrano dirette nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 4,70 e poi successivamente verso 5,60/5,99 da raggiungere entro il primo trimestre del prossimo anno. Supporto di breve termine a 3,80 e poi 3,73.

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni attenersi ai livelli appena indicati. Per chi volesse comprarlo a mercato inserire lo stop loss di breve a 3,72 e mantenere per i targets indicati. Ci sembra una buona opportunità.

Si procederà per step.