Accumulare qualche chilo di troppo è all’ordine del giorno, infatti nella società di oggi è facile concedersi qualche prelibatezza di troppo, data la disponibilità di cibo a tutte le ore. Un problemino quello dell’aumento di peso che negli ultimi anni si è accentuato anche a causa della ridotta possibilità di stare all’aperto. È aumentato il tempo passato in casa e di conseguenza la vita è diventata più sedentaria con un conseguente aumento anche del consumo di cibo.

Per pancia piatta anche a 50 anni basterebbero questi 3 efficacissimi esercizi e pochi furbi trucchetti alimentari

Dunque accumulare grasso sarebbe diventato sempre più semplice. Ma allora come fare per perdere peso e diminuire i centimetri del girovita?

A giocare un ruolo chiave nella perdita di grasso sarebbe la massa magra, che ci aiuterebbe anche a mantenere il corpo in salute. Infatti questa ci aiuterebbe anche nella prevenzione di alcune patologie come l’osteoporosi precoce e la sarcopenia.

Ma perché accumuliamo più grasso dopo i 50 anni?

Dopo una certa età, e con il passare del tempo, i ritmi ormonali vanno pian piano rallentando e la quantità in particolare di testosterone si modifica. Pertanto dopo gli ‘anta sia uomini che donne tendono ad assimilare una maggiore quantità di grasso e perdere lentamente la massa muscolare.

Ma niente paura perché esattamente come avviene nella gioventù anche dopo gli ‘anta e con qualche chilo di troppo si può tornare in forma ed eliminare il grasso addominale. Basterà armarsi di un po’ più di pazienza e condurre un’attenta alimentazione.

Allenamento per una pancia piatta

In più per favorire una perdita di grasso sul girovita l’allenamento diventa indispensabile.

Per aumentare la perdita di grasso addominale sarebbe preferibile scegliere sessioni di allenamento di 50 minuti che vadano a stimolare il sistema cardiovascolare.

Sì a corse intervallate, dove vediamo l’alternarsi di minuti di passeggiata e alcuni minuti di corsa intensa, da ripetere almeno 10 volte.

Sì anche ad esercizi isometrici che vadano a lavorare direttamente sull’addome come il plank. Un esercizio che coinvolge interamente l’addome. Anche gli addominali obliqui.

Un’altra attività importante è l’attività con i pesi, da svolgere a casa o in palestra. Bastano pochi minuti al giorno circa 40 minuti fatti con costanza, per aumentare la massa muscolare e favorire la perdita di grasso con conseguente rimodellamento corporeo.

Ad ogni modo ricordiamo sempre l’importanza di affidarsi a professionisti del settore che ci seguiranno nel migliore dei modi.

Dunque ecco per pancia piatta anche a 50 anni potrebbero bastare poche e semplici mosse.

Chicche sgonfia addome

Se si soffre di gonfiore addominale consumare alimenti come kiwi e prugne secche. Questi vengono in nostro aiuto. Il kiwi inoltre è un alimento utile anche per mantenere l’intestino in salute. Dunque, per migliorare problemi di stitichezza e addome gonfio potremmo consumare due kiwi a colazione e una tazza di tisana al finocchio, allo zenzero, alla cannella. Questo gesto ci aiuterebbe a regolarizzare l’attività intestinale. Potremmo inoltre aiutarci praticando un automassaggio per stimolare le viscere e favorire il transito intestinale.

