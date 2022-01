Fare la spesa non sarà più una seccatura con questi 3 trucchi geniali da appassionati della semplicità

Fare la spesa è una necessità di ogni persona. Non è una responsabilità dalla quale si può scappare e spesso diventa una noiosa routine per molti. Per rendere la nostra vita un tantino più facile, esistono alcuni trucchi davvero geniali. Chissà, magari questo sarà il primo passo per rendere questa abitudine addirittura divertente. Come primo consiglio, proviamo a uscire dalla nostra zona di comfort. Compriamo una marca diversa di un prodotto, oppure andiamo ad un supermercato nel quale normalmente non entriamo mai. Cambiare abitudini, inoltre, potrebbe essere utile per perseguire una dieta più salutare. Sarà più difficile cadere in tentazione e comprare cibo spazzatura se non sappiamo nemmeno dove si trova.

Un rimedio che potrà darci una mano

Tutti odiano il dolore che le buste della spesa creano sfregando sulle nostre mani. Se a volte ce le ritroviamo rosse e gonfie e con incisi i segni dei manici, questo trucco fa per noi. Cerchiamo in casa un moschettone grande, abbastanza rigido ed ampio per essere impugnato da un lato. Rivestiamo la parte opposta al gancio con il materiale più morbido e spesso che troviamo. Possiamo usare, per esempio, della gomma. Ora potremo appendere le nostre buste, trasportarle comodamente senza mettere a rischio le nostre mani e fare la spesa non sarà più una seccatura.

I magneti saranno i nostri fedeli compagni

Il secondo trucco che vi proponiamo è utile specialmente per ricordarsi cosa comprare. Tornare in casa dopo aver fatto la spesa e scoprire di aver dimenticato di comprare qualcosa è piuttosto fastidioso. Per evitare di ritrovarci in questa spiacevole situazione, un piccolo fai da te non guasta mai.

E per aiutarci bastano dei semplicissimi magneti. Compriamo quelli da poter attaccare al frigo, senza alcun tipo di abbellimento. Incolliamo con la colla a caldo dei dischetti in legno, più grandi di diametro del magnete. Sopra questi dischetti attacchiamo le figure dei cibi che mangiamo più spesso. Una volta fatto, lasciamo tutti i magneti sul lato del frigorifero. Mettiamo in primo piano ed in bella vista quelli relativi ai cibi che ci mancano, così che potremo notarne la loro mancanza. In questo modo, sapremo a colpo d’occhio cosa comprare, la prossima volta che usciamo a fare spesa.

Fare la spesa non sarà più una seccatura con questi 3 trucchi geniali da appassionati della semplicità

Il terzo utilissimo gadget che ci aiuterà moltissimo è un assistente vocale. Assistenti vocali come Alexa o Google Home sono utili per moltissime funzioni, anche per segnare la lista della spesa. Basterà, infatti, dire “Alexa, aggiungi caffè alla lista della spesa” o “Ok Google, aggiungi banane alla lista della spesa”. I rispettivi assistenti aggiungeranno l’articolo, visualizzabile successivamente sulle app dedicate. Così, avremo la nostra lista a portata di mano in qualsiasi momento.

Lettura consigliata

Non lasciamoci scappare questa valanga di offerte di lavoro a tempo indeterminato, sia con diploma che terza media