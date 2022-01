“Dai mamma mi fai le patate fritte?”, ecco la richiesta illuminante dei figli. Magari abbiamo appena pulito i fornelli. Magari la casa splende e profuma ed ecco prospettarsi all’orizzonte il nemico numero 1 della casa: il fritto. Non solo per la puzza che lascia in casa, ma anche per gli schizzi di olio che si lanciano ovunque. Oltretutto, sebbene consapevoli di quanto non siano salutari i cibi fritti, ma estremamente buoni e deliziosi, ogni tanto una concessione possiamo farcela. Patatine, anelli di cipolla o di totano, polpette e cotolette sono il rimedio per i momenti no. Durante e dopo però scatta la guerra agli odori e alle macchie. Allora, ecco il vero segreto casalingo per friggere in cucina senza lasciare cattivi odori nell’ambiente.

D’inverno col freddo è sempre dura

Friggere d’estate non è un problema, anche se l’aria calda ci mette di più a cambiarsi, eliminando gli odori. Adesso, invece, con le temperature a zero, basta meno, ma l’aria è ghiacciata e il riscaldamento non lascia scampo. Allora, vediamo insieme quali sarebbero i rimedi naturali, per ovviare a questo sgradevole odore di fritto. Soprattutto adesso che apriamo meno le finestre. L’ideale si sa, friggitrice o padella che sia, sarebbe spalancare fin da subito tutto. Se non soffriamo il freddo, iniziamo col tenere almeno un paio di finestre aperte e la cappa della cucina accesa al massimo fin dall’inizio. E, fin qui, lo sappiamo tutti.

Ma un trucchetto meno conosciuto sarebbe quello di mettere nell’olio di frittura un mazzetto di prezzemolo. Funzionerebbe come una vera e propria spugna, assorbendo gli odori e contrattaccando col suo profumo.

Ecco il vero segreto casalingo per friggere in cucina con passione ma senza far puzzare tutta la casa

C’è un’altra alternativa e, qui, qualcuno si ricorderà dei famosi sistemi della nonna.

Mettiamo in una casseruola 2 bicchieri di aceto bianco e facciamolo bollire lentamente durante tutto il nostro periodo di frittura;

i vapori emanati dall’aceto intrappoleranno gli odori dell’olio fritto molto velocemente e con efficacia. Una sorta di contraerea davvero efficace.

Altri sistemi casalinghi e alternativi

Le nostre nonne avevano anche l’abitudine di mettere una ciotola con bicarbonato di sodio o fondi di caffè, vicino al fornello. Ma una soluzione praticamente sconosciuta e potenzialmente efficace prima e soprattutto dopo la frittura sarebbe questa.

Portare a bollizione una pentola con cannella, chiodi di garofano, limone e anice stellato. Ne bastano pochi pezzi per rendere la casa profumatissima anche durante i fritti. Lasciamola agire anche durante la notte per un risultato ancora più efficace.

