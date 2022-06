Per ottenere un basilico rigoglioso è importante non solo sapere come curarlo e dove piantarlo ma anche compiere a giugno questa operazione

Un balcone profumato e fiorito è un piacere per gli occhi e per l’olfatto. Talvolta anche per il palato, visto che le foglie delle erbe aromatiche come basilico, rosmarino, prezzemolo e salvia diventano un condimento saporito per le nostre ricette. Queste piante universali sono amatissime dagli esperti anche per la semplicità di coltivazione. Non dobbiamo però farci ingannare. Forse sono molto versatili, ma nascondono molti segreti.

Pensiamo al basilico. I consigli sono molti già a partire dalla fase del posizionamento, durante la quale sono in molti a commettere un clamoroso errore. E poi c’è un asso nella manica che dovremmo conoscere per garantirci una fioritura abbondante che inondi di colore e di profumo il nostro terrazzo. Consiste nel potare i fiori che si iniziano a sviluppare da inizio giugno. Per ottenere un basilico rigoglioso è importante ricordarci di compiere questa operazione. Così vediamo in cosa consiste e quando fare il taglio su quella che forse è la pianta da balcone più amata.

Una pianta apprezzata dall’antichità

La chiamavano pianta del re, gli antichi greci e romani. Infatti, attribuivano al basilico proprietà e significati molto importanti. La consideravano un antidoto al basilisco, il serpente mitologico che aveva il potere di uccidere con lo sguardo.

Dovremmo sapere che la natura prevede dei cicli biologici nella vita delle piante. Questi culminano normalmente con la fase della fioritura. Quando questa avviene, le energie della pianta madre sono rivolte alla preservazione e alla prosecuzione della specie. Così, gli steli che si trovano in buona condizione fanno dei fiori. Nel caso del basilico, li riconosciamo per avere la forma di piccole spighe dai petali bianchi. Il periodo di fioritura ha inizio con giugno e prosegue per tutta l’estate fino a settembre. In questo periodo gli insetti dovrebbero impollinare garantendo così la nascita di nuove piante.

Ma la fioritura significa anche la fine della crescita della pianta. Per queste ragioni compiere una potatura immediata dei fiori e degli steli significa spingere la pianta a produrre più rami e più foglie. La pianta continuerà infatti a crescere, ritenendo il ciclo biologico non ancora concluso.

Per ottenere un basilico rigoglioso è importante non solo sapere come curarlo e dove piantarlo ma anche compiere a giugno questa operazione

Una volta tagliati, potremmo impiegare i fiori del basilico a scopo alimentare e decorativo. Hanno un sapore gradevole, e risultato ottimi per fornire un dettaglio estetico piacevole alle nostre composizioni. Possiamo provarli in insalata, oppure in infusi. Un utilizzo alternativo consiste infine nell’essiccarli. Mettiamoli allora a temperatura bassa in forno ed utilizziamoli per arredare l’ambiente.

Lettura consigliata

Per coltivare l’insalata molti non solo sbagliano nell’innaffiarla, ma commettono anche quest’altro madornale errore