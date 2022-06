Coltivare in giardino piante e arbusti fruttati è veramente vantaggioso per tanti motivi. Oltre a rappresentare piante di notevole valore estetico, gli alberi da frutto regalano meravigliose fioriture e frutta polposa da consumare fresca. Non è un caso che moltissime persone scelgano arbusti come il ciliegio, il melo o l’albicocco per abbellire l’esterno di casa.

Certo, anche le piante da frutto non sono esenti dall’attacco di ospiti indesiderati. Ma contro afidi e parassiti basterebbe spargere la calce in polvere bianca direttamente sui tronchi. Insomma, la coltivazione di alberi da frutto in orto e giardino ha solo vantaggi.

Perché scegliere la pianta dei piccioni

Il nome scientifico è Amelanchier Canadensis, ma molti lo conoscono con il nome di albero dei piccioni o di Pero Corvino. Si tratta di una pianta veramente popolarissima in parchi pubblici, ma anche in giardini privati e che cresce anche selvaggiamente in libertà.

Il frutto, simile a un mirtillo molto grande, ricorda il sapore dolce delle pere ed è ottimo per preparare conserve come marmellate o confetture.

Ma a sbalordire tutti sarebbero le copiose fioriture bianche che popolano i rami dell’albero, utilissimo anche per avere un po’ di ombra in giardino. I fiori hanno pure un gradevolissimo profumo che attira le api e alcuni altri insetti impollinatori.

Avremo vistose fioriture ornamentali se scegliamo quest’albero da frutto resistente al freddo e dalla crescita veloce anche in semi ombra

La pianta cresce anche nelle zone semi ombreggiate e non richiede frequenti interventi di potatura. Addirittura, il Pero Corvino resisterebbe a nevicate abbondanti e a forti raffiche di vento, vista la particolare elasticità del tronco.

Per le irrigazioni andranno benissimo le acque piovane e l’albero non richiede grossi standard per quanto riguarda il terreno. Certo, meglio dotarlo di un substrato ricco di sostanza organica e perlite.

Concimare la pianta con organico o stallatico maturo è decisamente conveniente. Il risultato saranno vistose fioriture ornamentali se scegliamo quest’albero da frutto, che regalerà tanto fresco in giardino.

Si può scegliere anche di moltiplicarlo per seme o per polloni tramite il metodo della divisione. Addirittura, l’Amelanchier andrà benissimo anche come albero da siepe o da bordura, ideale per regalare la giusta privacy in giardino. Il consiglio, però, è di collocare le piante a una distanza di almeno un metro e mezzo l’una dall’altra.

Approfondimento

Questi rimedi innocui consentono di tenere lontani gli uccelli da piante fruttate e orto