Stirare è una delle mansioni più noiose e faticose. Richiede molto tempo e bisogna stare in piedi molte ore. Per non parlare di quando fa caldo. Calore e vapore rendono questo lavoro ancora più faticoso. Con le giornate sempre piene di impegni, tutti vorremmo ottimizzare i tempi ed anche risparmiare soldi sulla bolletta dell'elettricità.

Per non stirare più vestiti, lenzuola, camicie e altri capi d’abbigliamento dopo lavatrice ed asciugatrice basterebbe conoscere questi consigli

Anzitutto, dobbiamo impostare un programma di centrifuga leggera o la mezza centrifuga così che i capi non si spiegazzino troppo. Al termine del lavaggio, prendere i panni e stenderli, meglio senza usare le mollette, che lasciano il tipico segno. Una volta che i nostri capi saranno ben asciutti, applicare ad ognuno di essi il cosiddetto “metodo della sedia”. Vediamo come funziona. Prendere un capo per volta e stenderlo bene sopra la seduta di una sedia. Potrebbe andar bene anche un tavolo o il letto. L’importante è che si tratti di una superficie piana. Sarebbe poi consigliabile mettere come base un asciugamano. La spugna farà infatti da attrito per consentire un’ottima lisciatura. Steso il nostro capo, passiamogli sopra più volte il palmo della mano. Stiriamolo quindi con le mani. Una volta fatto ciò col primo capo, prenderne un altro e sovrapporlo al primo.

Eseguire quindi il medesimo procedimento appena visto. Continuare così con tutti gli indumenti, fino ad avere una pila di capi. Il peso degli stessi, accumulati l’uno sopra all’altro, farà in modo che la lisciatura sia più duratura. Mantenere la pila di capi per minimo 15 minuti. L’ideale, sarebbe 24 ore.

Altri utili consigli se si usa l’asciugatrice

Molte persone hanno l’asciugatrice, un elettrodomestico che, soprattutto in inverno, è di grandissima utilità. Questo macchinario, però, stropiccia tantissimo i vari capi. Vediamo allora cosa fare per non stirare più vestiti, lenzuola, camicie e altro pur usando questo utile elettrodomestico.

Anzitutto, dobbiamo suddividere i vari capi a seconda del tipo di tessuto. Tessuti simili richiedono infatti lo stesso tempo di asciugatura. Qualora invece si asciughino insieme capi misti, prelevare i pezzi in tessuto più leggero appena sono asciutti così che non si stropiccino inutilmente. Impostare sempre una centrifuga bassa. Inoltre, toglierli subito dall’asciugatrice non appena il ciclo è terminato.

Ed ecco infine altri due trucchetti

In caso di pieghe ostinate, rimettere i panni spiegazzati nell’asciugatrice ed azionare il programma “refresh”. In alternativa, è possibile anche far ripartire l’asciugatrice inserendo anche un cubetto di ghiaccio. Con questo sistema si andrà a creare del vapore che ammorbidirà le pieghe.

