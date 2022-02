A volte il nostro organismo è vittima di qualche disturbo passeggero. La salute non sempre si riesce a mantenere buona, nonostante le dovute attenzione. Qualche volta subentrano anche delle occasioni, che potrebbero portare a qualche squilibrio.

È facile partecipare ad una festa e mangiare o bere un po’ più del solito. Così l’apparato che ne soffre di più è proprio quello digestivo. Stomaco e intestino iniziano a soffrire e potrebbero verificarsi anche episodi di stitichezza o di diarrea.

Stitichezza e diarrea, come si formano

A volte l’evacuazione delle feci risulta difficile. Poiché le prime feci non riescono ad uscire, e l’intestino assorbe l’acqua contenute in esse. Questo processo fa diventare le feci ancor più dure e più difficili da evacuare. Le altre, come vagoni del treno in fila dietro la locomotiva, si accumulano progressivamente. Si crea così uno stato di stipsi o stitichezza.

Al contrario della stitichezza vi è la diarrea. Subentra quando gli intestini si comprino di continuo per evacuare. Le feci allora non hanno il tempo di formarsi, che subito sono espulse. In genere, si tratta di episodi che non durano a lungo. Stitichezza e diarrea si possono contrastare e non sono un disturbo insormontabile.

Rimedi contro stitichezza

Per evitare problemi di stitichezza, in genere, si consiglia un’alimentazione attenta. Mangiare quotidianamente frutta e verdure, e bere acqua potrebbe favorire la motilità intestinale. Si apportano i nutrienti adatti come le fibre contenute nelle verdure, che servono a creare massa. Bere acqua serve a mantenere gli intestini ben idratati e le feci non dure così da non creare tappi. Anche l’attività fisica è importante e aiuta l’intestino a restare in forma.

Stitichezza e diarrea si possono contrastare, basterebbe mangiare questo frutto utile anche contro diabete e colesterolo

Un rimedio secolare contro la stitichezza e la diarrea, almeno a livello preventivo, è la mela. Contiene in media solo 64,5 calorie. Inoltre è una fonte di acqua, ne contiene circa l’85%. A questa si aggiungono anche proteine, lipidi e carboidrati.

Le mele sono indicate per vari problemi di salute, come appunto la stitichezza e la diarrea. La cosa migliore è mangiarle con la buccia, ricca di elementi utili alla salute. In questo caso, meglio scegliere le mele da agricoltura biologica. La pectina contenuta nelle mele aiuterebbe anche nei casi di diarrea. Le fibre invece aiuterebbero la motilità intestinale, evitando la stipsi. Sarebbe utile anche a normalizzare il colesterolo e a tenere sotto controllo i livelli degli zuccheri e l’insulina.

Un piccolo frutto delizioso che potrebbe aiutarci a tenere in forma la nostra salute.

Lettura consigliata

