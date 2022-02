Rinfrescare la camera da letto è un’operazione fondamentale per garantire pulizia e igiene dell’ambiente. Si parte con il far arieggiare la stanza, cambiare le lenzuola, scuotere il materasso, eliminare la polvere e lucidare accuratamente i pavimenti.

Per queste faccende casalinghe possiamo avvalerci di prodotti specifici, reperibili facilmente in commercio. Oppure, possiamo utilizzare ingredienti naturali, risparmiando, magari, anche sulla spesa dei detersivi.

In alcuni casi, possiamo usare lo stesso prodotto per svolgere a più faccende. Ad esempio, ecco come lavare e profumare i pavimenti con un prodotto che già abbiamo in casa.

La pulizia del letto è importantissima, giacché è un luogo molto amato dagli acari e dai batteri.

Periodicamente dobbiamo pulire anche il materasso. Ecco, alcuni trucchi naturali per eliminare eventuali macchie, come l’urina, senza usare la candeggina.

Non bisogna sottovalutare la pulizia dei cuscini. Molto spesso, invece, viene trascurata. Ecco, dunque, ogni quanto dovremmo lavarli e come averli puliti e morbidi.

Le lenzuola, invece, dovrebbero essere lavate una volta a settimana. Per igienizzarle a dovere senza rovinarle e senza far lievitare troppo i consumi, quale temperatura dovremmo impostare sulla lavatrice?

Di seguito, scopriremo come raggiungere risultati ottimali in un solo lavaggio.

Cercheremo anche di capire perché è questa la temperatura giusta per lavare e igienizzare le lenzuola bianche o colorate in lavatrice evitando anche bollette salatissime

La verità è che il lavaggio delle lenzuola non è così scontato e veloce come sembra.

Ovviamente, ogni lavatrice avrà diverse opzioni tra cui scegliere per impostare il lavaggio a seconda del materiale dei capi.

Un’abitudine molto comune è quella di lavare le lenzuola con temperature alte, pensando di eliminare tutti i batteri. Tuttavia, un lavaggio a 90° C potrebbe rovinare i tessuti. Oltre al fatto che aumenta i consumi in modo significativo.

Ovviamente, neanche impostare un lavaggio minimo a 30° C è l’ideale per le lenzuola. In questo caso si rischia di non igienizzarle abbastanza.

60° C sembrerebbe, invece, il valore corretto. Dunque, è questa la temperatura giusta per lavare e igienizzare le lenzuola bianche in un solo lavaggio.

Per i tessuti meno sporchi anche un lavaggio ridotto e a 40° C è ottimale. Una temperatura adatta anche per le lenzuola colorate.

Lino e seta

Per le lenzuola di lino, dobbiamo prestare più attenzione. Questo materiale è pregiato e piuttosto delicato. Si suggerisce di lavarlo al massimo a 40 °C e di aggiungere un detersivo molto delicato. Una volta finito il lavaggio, si consiglia di stendere subito le lenzuola all’aria aperta. Il lino tende a stropicciarsi subito.

Per le lenzuola di seta, invece, si consiglia di provvedere con un lavaggio a secco, senza lavatrice. In alternativa, scegliere un programma specifico per capi in seta.